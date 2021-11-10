Genelevden kampanya; aşı olanlara seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika

Avusturya'da bir genelev, gelip binada aşı olanlara istedikleri seks işçisi ile ücretsiz şekilde birlikte olma imkanı vermeye başladı.

Viyana'daki Fun Palast'ın Direktörü Christoph Lielacher, Reuters'a yaptıkları açıklamada, yeni girişimlerini geçen hafta hükümetin aşısız insanların restoran ve kafelere girmesini yasaklamasının ardından başlattıklarını ve "çok popüler olduklarını" ifade etti.

Fun Palas, her gün 16.00-22.00 arasında gelenlere istedikleri takdirde aşı yapıyor. Genelevde aşı olanlara 'VIP kulüpte' istedikleri bir seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika veriliyor.

Laskans, "Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinden beri insanlar aşı olmak için koşuşturuyor. Bugün çok sayıda insan aşı olmaya geldi" dedi.