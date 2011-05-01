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Yaşam

Genelevden çıplak kaçış

Polisin baskın yaptığı genelevden kaçmaya çalışan bir müşterinin giyinmeye bile vakti olmadı. Çıplak kaçış tesadüfen görüntülendi.

01 Mayıs 2011 03:00

T24 - Polisin baskın yaptığı genelevden kaçmaya çalışan bir müşterinin giyinmeye bile vakti olmadı. Çıplak kaçış tesadüfen görüntülendi.


 
Hayat kadınlarıyla birlikte olmanın ağır şekilde cezalandırıldığı Çin'de genelev baskını ilginç görüntülere sahne oldu.

Jilin eyaletinde bulunan Changchun kentinde bir genelevi polis bastı. Polisin kapıları kırarak yaptığı baskın genelevdeki müşterilere hayatlarının en zor anlarını yaşattı.

Çatıya çıkan müşteriler ve hayat kadınları çıplak olarak kaçtı. Borulardan kayarak aşağıya inen müşteriyi çevredeki bir kişi görüntüledi. Çıplak müşteri polisin elinden kurtulmayı başardı.

Hayat kadınları ise vücutlarına sardıkları havlularla çatıda sığınacak bir yer aradı.

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