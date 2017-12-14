Genelevde uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, geneleve baskın düzenleyen polis ekipleri, 115 gram esrar ile 7 uyuşturucu hap ele geçirdi. Genelevde çalışan 6 kişi, gözaltına alındı.

Kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü \'Narkotim\' ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'ndeki geneleve baskın düzenledi. Narkotik köpeği \'Kanas\' ile yatak ve dolapların içi arandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 25 paket içinde 115 gram esrar ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Genelevde çalışan M.K. (45), F.A. (61), Ü.İ. (38), N.B. (43), N.A. (53) ve N.E. (26) gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI