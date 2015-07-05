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Yaşam

Genelevde kalp krizinden öldü!

Aydın'daki bir genelevde kalp krizi geçirdiği belirtilen adam yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2015 19:48

Aydın'da gittiği genelevde kalp krizi geçirdiği belirtilen 73 yaşındaki Mustafa K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Milliyet gazetesinde  yer alan habere göre, Mustafa K. genelevdeki seks işçilerinden biriyle ilişkiye girmek üzere odaya çıktı.

Mustafa K.’nın bir süre sonra fenalaşması üzerine, birlikte odaya çıktığı kadın, görevlilere haber verdi. Görevlilerin çağırdığı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa K.’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Yaşlı adamın ilaç kullanıp kullanmadığı yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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