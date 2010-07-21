Genelev yıkımına Türk bayraklı tepki

T24- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve yıkım ekipleri Bentderesi'ndeki geneleve ait 4 binanın yıkımı için binalardaki eşyaları tahliye etti. Ekipler daha sonra duvarları yıkmaya başladı.



Bu sırada genelev çalışanlarından oluşan bir grup, kameraların görüntü almasına tepki gösterdi.



NTV'de yer alan habere göre, çıkan arbede sırasında yıkım ekibindeki kişilere de müdahale eden genelev çalışanlarına polis müdahale etti.



Daha sonra aralarında 2 hayat kadının da bulunduğu bir grup, genelevin çatısına çıkarak, yıkımı engellemeye çalıştı.



Çatıdaki kiremitleri yıkım ekipleri ve polislerin üzerine atan çalışanlar, Türk bayrağı açtı.



Yıkımı izleyen İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Okşan Öztok, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelevde çalışan 30'un üzerinde kadının hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan sokakta kaldıklarını söyledi.



Yaşanan gerginlik sonrası ekipler çalışmalarına ara verdi.



Kendilerine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını iddia eden genelev çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir süre görüştü.



Görüşmelerin ardından binaların yıkımına devam edildi.