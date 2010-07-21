T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Genelev yıkımına Türk bayraklı tepki

Ankara'da kamulaştırılan genelevin yıkımı sırasında olay çıktı. Çatıya çıkarak ekiplere kiremit atan hayat kadınları, Türk bayrağı açt

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve yıkım ekipleri Bentderesi'ndeki geneleve ait 4 binanın yıkımı için binalardaki eşyaları tahliye etti. Ekipler daha sonra duvarları yıkmaya başladı.


Bu sırada genelev çalışanlarından oluşan bir grup, kameraların görüntü almasına tepki gösterdi.


NTV'de yer alan habere göre, çıkan arbede sırasında yıkım ekibindeki kişilere de müdahale eden genelev çalışanlarına polis müdahale etti.


Daha sonra aralarında 2 hayat kadının da bulunduğu bir grup, genelevin çatısına çıkarak, yıkımı engellemeye çalıştı.


Çatıdaki kiremitleri yıkım ekipleri ve polislerin üzerine atan çalışanlar, Türk bayrağı açtı.


Yıkımı izleyen İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Okşan Öztok, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelevde çalışan 30'un üzerinde kadının hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan sokakta kaldıklarını söyledi.


Yaşanan gerginlik sonrası ekipler çalışmalarına ara verdi.


Kendilerine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını iddia eden genelev çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir süre görüştü.


Görüşmelerin ardından binaların yıkımına devam edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24