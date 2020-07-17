Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın miras kavgası bitmiyor; "Kerope Çilingir oğlu değil, nüfus kayıtları sahte"

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak için Kerope Çilingir’e dava açan 36 kişi, bu defa nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu. Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişi, nüfus kayıtlarının sahte olduğunu öne sürdü.

Mahkeme ise Manukyan’ın yıllarca işlettiği geneleve ilişkin tüm kayıtların valilik ve İçişleri Bakanlığı’ndan istenmesine karar verdi.

"Kerope Çilingir, Matild Manukyan’ın oğlu ve mirasçısı değildir"

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Kerope Çilingir’in Matild Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişinin avukatı Oktay Köse, “Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian’ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da 36 kişiye geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur. Kerope Çilingir, Matild Manukyan’ın oğlu ve mirasçısı değildir” demişti.

36 davacı Manukyan’ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açtı.

Mahkeme Manukyan’ın işlettiği geneleve ilişkin tüm kayıtları inceleyecek

Mahkeme Kerope Çilingir ve Matild Manukyan’ın nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara kararını açıkladı. İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılarak Matild Manukyan’ın yıllarca işlettiği geneleve ilişkin tüm kayıtların istenilmesine karar verildi.