Genelev çıplağı Türk çıktı

T24 - İsviçre’nin Zürih kentinde yangından kurtulmak için çırılçıplak çıktığı bir genelevin penceresinde görüntülenen kişinin, bir Türk olduğu anlaşıldı.



Blick Gazetesi’nin “Mehmet J.” kod adını verdiği genç, “Umarım ailemden kimse beni popomdan tanımaz” demişti. Blick Gazetesi’ne konuşan Mehmet, eşcinsel olduğunu, cumartesi akşamları genelevdeki transeksüel arkadaşı Tamilo H.’yi görmeye gittiğini söyledi. Tamilo’ya son gittiğinde sabah 08.00’e kadar eğlendiklerini belirten Mehmet, “Sonra uykuya daldım, hatırladığım bir sonraki şey, acil servisi aramam oldu” dedi.



Mehmet J., olayın yaşandığı gün 0.9 promil alkollü çıktı. Kapı kilitli olduğu için dördüncü kattaki dairenin penceresinden itfaiyeciler tarafından alınan genç adam, burnu bile kanamadan kurtarıldı. Mehmet’in düşürdüğü sanılan sigaradan çıkan yangında Tamilo’nun mekânı ise büyük zarar gördü. Mehmet, “En çok Tamilo için üzüldüm. Her şey yandı” dedi.