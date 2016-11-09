Genelev çalışanlarına emeklilik hakkı

Hakları işverence gasp edilen İzmir genelevi çalışanı kadınlar, Baro ve SGK’nın devreye girmesiyle emeklilik haklarını kazandı.

İzmir genelevinde çalışan bazı kadınlar, emeklilik yaşlarının gelmesi üzerine Sosyal Sigorta Kurumu’na (SGK) giderek dilekçe verdi. Genelev çalışanı kadınların evraklarını inceleyen SGK yetkilileri, sigorta gün sayılarının eksik olduğunu söyledi. Emekli olamayacaklarını öğrenen kadınlar, bu kez genelevdeki ev sahiplerine giderek, eksik primlerinin yatırılması talebinde bulundu. Olumsuz yanıt alan kadınlar kapı kapı dolaşarak haklarını aramaya çalıştı.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre genelev çalışanı bir kadının başvurusu üzerine olaydan haberdar olan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi, İzmir genelevinde sigorta primleri yatırılmadığı için emeklilik hakkı kazanamayan çok sayıda kadın olduğu bilgisine ulaştı. İzmir Valiliği İnsan Hakları Kurulu’na müracaat eden avukatlar, “Genelevinde Çalışan Genel Kadınların Hak İhlallerini Tespit ve Araştırma Alt Komisyonu”nu kurdurdu. İzmir’de genelevleri pek çok kez ziyaret eden komisyon üyeleri, rapor hazırladı ve SGK’ya gönderdi.

23 geneleve para cezası

SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen denetmenler, 23 ev sahibinin kadınların sigorta günlerini eksik yatırdığını, paralarını düzenli ödemediğini ve özlük haklarını vermediğini tespit etti. Yapılan incelemede, 7 yıllık sürede evlerde çalışan 1800 kadının sigorta primlerinin eksik yatırıldığı ortaya çıktı. İşverenlere para cezası kesen SGK, eksik günlerin yatırılmasını sağlayarak, ilk planda emeklilik günleri dolan 501 kadına emekli maaşı bağladı. SGK’nın uyarısıyla bin 299 genelev çalışanının ise eksik primleri yatırıldı.

İzmir genelevindeki kadınların dava açmadan haklarına kavuşması Türkiye’nin diğer illerindeki genelev çalışanlarına da örnek oldu. Emeklilik isteyen kadınlar, “İşveren sigorta primlerimizi eksik yatırmış. Her yıl işe giriş çıkış yaptıkları için işsiz kaldığımızda işsizlik maaşından da yararlanamıyoruz. Devlet bize sahip çıksın” dedi.