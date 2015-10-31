Genel Yayın Kayyumu: Millet, Müslümanların yönettiği bir gazete gibi olacak; Ankara'da olana da katliam demeyeceksiniz!

"Fethullahçı Terör Örgütü'ne söz ve eylem birliği içinde destek verdiği ve yayınlarında manipülasyon yaparak çarpık algı yarattığı" gerekçesiyle kayyum yönetimine devredilmesi kararı alınan Koza İpek Grubu bünyesindeki Millet gazetesine kayyumlar tarafından Genel Yayın Koordinatörü olarak atanan Hüseyin Yahya Şekerci, "Bereket Duası" okuyarak başlattığı ilk toplantıda, “Bundan sonra itikadi herhangi bir program içerecek hiçbir kelimeye ifadeye yer vermeyeceğiz. Yaratmak, olacak gibi kelimeler kullanmayacağız. Magazin sayfalarımız ya tamamen kalkacak ya da ehlileştirilecek. Müslümanların yönettiği bir gazetede olması gerektiği gibi olacak" ifadelerini kullandı.

"Facia, katliam gibi insanları korkuya umutsuzluğa sevk eden kelimeler de olmayacak" diyen Şekerci, bir çalışanın Ankara'da gerçekleşen ve 102 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamalarla ilgili sorduğu, "Katliam değil midir?" sorusuna da, "Orada 102 insan öldürüldü. Öldürüldüyse “öldürüldü” diyeceğiz. Katletmek kelimesi fecaat de içerir. Katliam sizin yorumunuzdur” cevabını verdi.

"Magazin sayfalarımız ya tamamen kalkacak ya da ehlileştirilecek"

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Millet gazetesine kayyumlar tarafından Genel Yayın Koordinatörü olarak atanan Hüseyin Yahya Şekerci, gazete çalışanlarıyla ilk toplantısını “Bereket Duası” okuyarak yaptı. Şekerci, çalışanlarla tanışmadan doğrudan emirler verdi ve, “Bundan sonra itikadi herhangi bir program içerecek hiçbir kelimeye ifadeye yer vermeyeceğiz. Yaratmak, olacak gibi kelimeler kullanmayacağız. Magazin sayfalarımız ya tamamen kalkacak ya da ehlileştirilecek. Müslümanların yönettiği bir gazetede olması gerektiği gibi olacak. Ayrıca facia, katliam gibi insanları korkuya umutsuzluğa sevk eden kelimeler de olmayacak” dedi.

Bunun üzerine bir çalışan, “Ankara’da 100 kişi öldürüldü. Ben buna katliam derim ve böyle de yazmaya devam ederim” deyince Şekerci, “O senin yorumun. Orada 102 insan öldürüldü. Öldürüldüyse “öldürüldü” diyeceğiz. Katletmek kelimesi fecaat de içerir. Katliam sizin yorumunuzdur” dedi.

“Bundan sonra ben ne diyorsam o”

İpek Medya Grubuna atanan kayyumların Bugün ve Millet Gazetesi çalışanlarının polis zoruyla dışarı attırmasının ardından, Millet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğüne getirilen Şekerci, gazete çalışanlarıyla yaptığı ilk toplantıda, tartışmaya girdiği her ismi adeta fişleme şeklinde not aldırırken, kızgınlığının dozu arttıkça kurum içindeki polisleri de yanına çağırdı.

Kendini haber editörü olarak tanıtan Murat Koparan isimli kişi de, tartışmaya giren çalışanların isimlerini tek tek not aldı. Şekerci, “Bundan sonra ben ne diyorsam o” dediği toplantıda, çalışanlara “itikada uygun kelimeler” kullanılacağını da dikte etti.