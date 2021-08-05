Meghan Markle ve Prens Harry, 2018'de Yeni Zelanda'ya taşınmayı düşünmüşler

Kraliçe Elizabeth'in Yeni Zelanda'daki temsilcisi Patsy Reddy, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 2018 ziyaretleri sırasında, çiftin kraliyet görevlerinden çekilip ABD'ye taşınmasından bir yıldan önce, Güney Pasifik ülkesine taşınmayı düşündüklerini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, Genel Vali Reddy, “Oturup bir şeyler içtiğimizde, Harry ve Meghan, Abel Tasman milli parkına gitti. Böyle bir yerde yaşamayı hayal ettiklerini ve bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini merak ettiklerini hatırlıyorum. Yeni Zelanda'da bir yerlerinin olması mümkün" dedi.

67 yaşındaki Reddy, beş yıllık bir sürenin ardından ekim ayında Yeni Zelanda'da Kraliçe'yi temsil eden rolünü bırakacak. Sanata ve iş dünyasına yaptığı hizmetlerle bilinen avukat Reddy'nin, kanun tasarıları imzalamaktan, halk törenine başkanlık etmeye kadar birçok resmi görevi var.