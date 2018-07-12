Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı: Gürcistan NATO üyesi olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz 'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde Gürcistan'ın birliğe katılımıyla ilgili konuştu. Stoltenberg, Karadeniz bölgesi için önemli bir nokta olan ve NATO'nun stratejik hedeflerine uygun yapısıyla da dikkat çeken Gürcistan'ın NATO üyesi olacağını söyledi.

Brüksel'de gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde Gürcistan kanalı 1TV'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Gürcistan'ın eski Sovyet cumhuriyetinin bazı bölgelerindeki ayrılıkçı hırslara rağmen dünyanın en büyük güvenlik ittifakına bir gün katılacağı konusunda ısrarcı. Rusya'nın 2008'deki savaşta girdiği Güney Osetya ile Abhazya da dahil, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini duyuran NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Gürcistan NATO üyesi olacak" dedi.

"Ortaklığımız giderek güçleniyor"

NATO'nun Afganistan’daki misyonuna devam eden katkılarından dolayı Gürcistan'a minnettar olduğunu belirten Stoltenberg, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

“NATO-Gürcistan Komisyonunun ilk kez bir araya gelmesinin üzerinden on yıl geçti ve ortaklığımız giderek güçleniyor. NATO’nun Gürcistan ile ilişkisi çok eşsiz ve Gürcistan ittifakın en önemli operasyonel ortaklarından biri ve güvenilir bir dost. Ortaklığımız NATO’yu ve Gürcistan’ı daha güvenli hale getiriyor. Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik bölgesine ilişkin arzularını tamamen destekliyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak."

NATO’nun tüm liderlerinin dün Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini teyit ettiğini söyleyen Stoltenberg, “Temel NATO-Gürcistan Paketi ülkedeki sanayi reformu çabalarını zaten destekliyor. Gürcistan’a işbirliğimizi artırmakta olduğumuz stratejik bir bölge olan Karadeniz Bölgesi’ndeki istikrara katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. NATO, Abhazya ve Güney Osetya da dahil, Gürcistan’ın uluslararası düzeyde toprak bütünlüğünü destekliyor. Son olarak NATO’nun prensipleri doğrultusunda GSYH’nin yüzde 2.0’sini savunmaya harcama hedefi için Gürcistan’ı tebrik ediyoruz. NATO ve Gürcistan arasındaki ilişki her zamankinden daha güçlü."

Gürcistan da NATO üyeliği için istekli

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili da Mayıs ayında katıldığı Refah İçin İşbirliği-Gelecek Yüzyıl Stratejisi konferansında, "2021 yılında, Sovyet işgalinden tam yüz yıl sonra, Gürcistan'ın tam teşekküllü bir NATO üyesi olacağını umuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.