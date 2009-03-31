Genel seçim olsa 280 vekil!

İl genel meclisi seçiminde yüzde 40’ın da altında oy alan AKP, aynı sonucu genel seçimde alsa 270-280 milletvekili çıkarabilecekti



Milliyet'in haberine göre; 29 Mart seçiminde hayal kırıklığı yaşayan ve il genel meclisi sonuçlarına göre yüzde 40’ın da altında oy alan AKP, aynı sonucu genel seçimde alsa yine tek başına iktidar olabilecekti. AKP, genel seçimde bu oyu alsaydı, Saadet Partisi’nin baraj altında kalmasının etkisiyle, aldığı oydan daha fazla milletvekili çıkartabilecekti. Ancak bu bile 300 milletvekilinin altına düşmesini engellemeyecekti. AKP, anayasayı değiştirme çabası başta olmak üzere, yapacağı yasama çalışmalarında muhalefetin desteğine ihtiyaç duyacaktı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP, aynı oyu genel seçimde alsa yaklaşık 280 civarında milletvekiline sahip olacaktı. Muhalefet partilerinin toplamı da 270’e kadar ulaşabilecekti.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde yüzde 46.5 oy alan AKP, TBMM’ye 341 milletvekili soktu. AKP, böylece bir anda anayasayı tek başına değiştirebilecek sayıya erişti. Buna karşılık CHP, TBMM’ye 22 Temmuz’da ancak 112 milletvekili sokabildi. MHP de 71 milletvekili ile temsil edilme şansı buldu. Seçime bağımsız adaylarla giren DTP de 22 milletvekilliği kazanarak, TBMM’de grup kurdu. Dört kişi de bağımsız olarak parlamentoya girdi.



Hayal kırıklığı



AKP, hayal kırıklığı yaşadığı 29 Mart yerel seçiminde, il genel meclisi seçiminde kesin olmayan rakamlara göre yüzde 38 oranında oy alabildi. CHP de oylarını 22 Temmuz seçimine göre 2 puan arttırdı ve il genel meclisi seçiminde yüzde 23.1’lik orana ulaştı. Oylarını CHP gibi arttıran MHP de 22 Temmuz’a oranla yaklaşık 2 puanlık gelişme göstererek yüzde 16.1 oranında oy aldı.



Bağımsız adaylarla girdiği 22 Temmuz seçiminde yaklaşık yüzde 4 oranında oy aldığı tahmin edilen DTP, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da oy patlaması yaşadı ve yüzde 5.5 oranında oy aldı. Seçimde en büyük sürprizlerden birisine Saadet Partisi imza attı ve 5.1 oranında oy alarak en çok oy alan 5. parti oldu.



Saadet’e göre durum



Yerel seçimlerde partilerin “il genel meclisi” seçiminde aldıkları oylar, genel seçim sonuçlarına en yakın sonuç olarak kabul ediliyor. 29 Mart seçiminin il genel meclisi sonuçlarına göre AKP, genel seçimde bu oyu alsaydı, yaklaşık 260 milletvekili çıkartabilecekti.



Ancak Saadet Partisi’nin barajın altında kalacağı, milletvekili çıkartamayacağı varsayımı ve DTP’nin 22 Temmuz’da olduğu gibi baraj engelini seçime bağımsız adaylarla gireceği hesaba katıldığında, AKP’nin çıkartacağı milletvekili sayısı 280’e kadar ulaşacaktı.



60 milletvekili kayıp



Tahminlere göre AKP, bir önceki seçime göre yaklaşık 60 milletvekili daha az çıkartmış olacaktı. CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi DSP ile ittifak yapmaksızın, tek başına seçime girdiğinde yaklaşık 130 milletvekili çıkartabilecekti. MHP de aldığı oy oranıyla yaklaşık 100 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilecekti. DTP ise milletvekili sayısını neredeyse iki katına çıkartarak, 40 milletvekili ile temsil edilme olanağı bulabilecekti.

