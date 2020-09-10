Genel Sağlık-İş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu: Koronavirüs meslek hastalığı kabul edilsin, haklarımız verilsin

Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık çalışanlarının koronavirüse maruz kalmaları halinde meslek hastalığı tespitinin yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Genel Sağlık-İş, sağlık çalışanlarının koronavirüse maruz kalmaları halinde bunun bir meslek hastalığı olduğunun tespitinin Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yapılmasını talep ediyor.

Bunun için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazı gönderen Sendika Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bu konuda SGK'nın herhangi bir adım atmaması olayı sürüncemede bırakması sağlık emekçilerinin sabırlarını zorlamaktadır. Hayatları pahasına her gün binlerce vakaya tedavi sunan emekçiler sadaka gibi kendilerine para verilmesini değil, sosyal güvenlik hakkı kapsamında kendilerinin ve yakınlarının korunmasını beklemektedirler” dedi.

Sağlık emekçileri hayatlarını kaybetmeye devam ediyor

SGK'nın 7 Mayıs 2020 tarihli genelgesinde koronavirüs pandemisine maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği bildirilmişti.

Koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimlerde buluduklarını vurgulayan Zekiye Bacaksız, şunları söyledi: “Çünkü bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne ekli meslek hastalıkları listesine eklemesi kararı her ay toplanan Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilmesi ya da mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme süreci çok uzun bir yol olduğu için en kısa yoldan gerekli kararın alınması lazım. Ancak sağlık emekçileri hayatlarını kaybetmeye devam ederken bu kuruldan tüm emekçilerin beklediği karar halen çıkmadı. O yüzden bir an önce adım atılarak gerekenlerin yapılabilmesini Cumhurbaşkanlığı makamından talep ettik.”