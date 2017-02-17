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Ekonomi

Genel Müdürü'nü görevden alan Hummel'dan 'Türkiye' açıklaması

Hummel, Türkiye birimiyle ilgili yaşananlar nedeniyle 24 yıllık CEO'sunu görevden almıştı

17 Şubat 2017 14:35

Türkiye şubesi ile ilgili 'ciddi usulsüzlükler'" gerekçe gösterilerek,  24 yıllık Genel Müdürü (CEO) Sören Schrive'ı görevden alan Danimarkalı spor markası Hummel, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hummel firma sahibi ve Thornico Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Christian Stadil'in Hummel Türkiye'ye güveninin tam olduğuna vurgu yaptığı açıklama şöyle: 

"Türkiye CEO’muz Zeynel Akbulut’a güvenimiz tamdır"

"Özellikle altını çizmek isterim ki Hummel Türkiye yönetimine, Hummel Türkiye CEO’muz ve aynı zamanda ortağımız Zeynel Akbulut’a güvenimiz tamdır. 

"Hummel Türkiye sadece Hummel grubu içerisinde değil, Thornico grubu içerisinde yer alan en güçlü şirketlerden biridir.

"Hummel Türkiye’nin hızlı büyümesini desteklemek anlamında yeni yatırım kararı aldığımızı da bu vesileyle müjdelemek isterim. Türkiye’de bizim için herşey yolunda gidiyor ve büyüme anlamında önümüzde parlak bir gelecek var." 

Spor giyim devinin CEO'su, Türkiye'deki hesaplar nedeniyle görevden alındı

Türkiye'den büyüme kararı

Habertürk'te yer alan habere göre, Hummel Türkiye CEO'su ve ortağı Zeynel Akbulut da Genel Müdür Soren Schriver’in görevden alınmasını saygıyla karşıladıklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Ortağımız Hummel International ve Thornico grubu sahipleri Stadil Ailesi ile yapmış olduğumuz son toplantı sonrası ileriye dönük Türkiye’ye daha fazla yatırım ve büyüme kararı aldığımızın bilinmesini isterim.

"Bu büyümenin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, Orta Doğu operasyonunun Hummel Türkiye’ye verilmesi ortağımızın bize duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

"İleriki günlerde yeni projelerimizle ilgili detayları paylaşacağımız basın toplantısında buluşacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz."

24 yıllık CEO ile yollar ayrıldı

Spor giyim endüstrisinde 1923'ten bu yana faaliyette olan Hummel'ın 24 yıllık CEO'su Sören Schriver, geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı. Schriver'ın azledilmesine  "Türkiye şubesi ile ilgili 'ciddi usulsüzlükler'"gerekçe gösterilmişti.

Schriver, şirketine sadakatsizlik yapmadığını, Yönetim Kurulu'nun aldığı kararın arkasındaki nedeni bilmediğini söylemişti. 

 

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