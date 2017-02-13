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Ekonomi

Spor giyim devinin CEO'su, Türkiye'deki hesaplar nedeniyle görevden alındı

Markanın Türkiye şubesi ile ilgili 'ciddi usulsüzlükler' gerekçe gösterildi

13 Şubat 2017 11:46

Spor giyim endüstrisinde 1923'ten bu yana faaliyette olan Hummel'ın 24 yıllık CEO'su Sören Schriver görevden alındı. Schriver'ın azledilmesine "Türkiye şubesi ile ilgili 'ciddi usulsüzlükler'" gerekçe gösterilirken, bu konuda firmadan detaylı bir açıklama yapılmadı.

Ancak Danimarkalı firma ile Türkiye arasındaki para transferlerinde bir sorun olduğu iddia ediliyor. Şirketin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Christian Stadil, Türkiye ve Danimarka'daki hesapların incelenmesi için avukatlar görevlendirdi. 

"Sadakatsizlik yapmadım"

Şirketine hiçbir zaman sadakatsizlik yapmadığını söyleyen Schriver şu açıklamalarda bulundu:

"Suçlamalar karşısında şok olmuş durumdayım. Burada 24 yıldır CEO'yum ve marka için her yıl bir değer yarattım. Bunca yıldır her yaptığımda son derece dürüsttüm. Yönetim Kurulu'nun aldığı bu kararın arkasındaki nedeni bilmiyorum." 

Yönetim Kurulu Başkanı Stadil ise Danimarka basınına yaptığı açıklamada eski arkadaşı Schriver'ı sadakatsizlikle suçladı: 

"Arkamızdan ne işler döndüğü konusunda spekülasyon yapmak şu aşamada uygun olmayacaktır. Ancak büyük bir sadakatsizlik ve şirketin menfaatleriyle çatışan bir durumla karşı karşıya olduğum için bugün benim için bir dönüm noktası. Bugün uyandığımda büyük bir öfke duyacağımı düşünmüştüm ama sinirlenmedim. Etrafta olan bitene müdahil olan herkes için oldukça sinir bozucu." 

Sören Schriver (solda) ve Christian Stadil. Fotoğraf: Börsen.dk

"Yaşlı ve evli çiftler gibiydiler"

Hummel'ın öyküsü, yaklaşık 95 yıl önce yağmurlu bir günde futbol maçı izleyen genç ayakkabıcı Albert Messmer'ın, dünyanın görmüş olduğu ilk futbol kramponlarından birini geliştirmesiyle başladı. 

Hamburg'un banliyölerinden bir spor giyim imparatorluğuna dönüşen marka, Real Madrid, FC St. Pauli, Danimarka Milli Takımı gibi futbol devlerini giydirdi. 

Şirketi 1999'da satın alan Christian Stadil ile Sören Schriver arkadaşlığı ise çok eskiye dayanıyor. Yakın zamanda Danimarka basınına verdikleri bir röportajda "İkimizde çok heyecanlı insanlarız. Bu nedenle bazen ses tonumuz yükseliyor. Bazen yaşlı evli çiflere dönüşüyoruz demek yanlış olmaz" ifadesini kullanmışlardı.

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