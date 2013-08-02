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Genel müdürün Facebook paylaşımı istifaya neden oldu

AKKÖK Şirketler Grubu’na ait AKKİM Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Fatih Tanverdi Facebook hesabında Başbakan Erdoğan’la ilgili hakaret içeren paylaşımının yüzünden istifa ettiği ortaya çıktı

02 Ağustos 2013 23:39

AKKÖK Şirketler Grubu’na ait AKKİM Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Fatih Tanverdi görevinden istifa etti. Tanverdi’nin istifasına Facebook hesabında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili iddiaya göre hakaret içeren paylaşımının neden olduğu ortaya çıktı.

Ömer Çiçek'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Mehmet Fatih Tanverdi’nin istifa haberi Akkök Şirketler Grubu tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu. Şirketten yapılan ve Tanverdi’nin sosyal medyadaki paylaşımından da söz edilen açıklamada şöyle denildi:
 
"Grup şirketlerimizden Ak-Kim Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’de 2010 yılından itibaren Genel Müdürlük görevini sürdüren Mehmet Fatih Tanverdi, bugün (02.08.2013) itibariyle yönetimimize istifasını sunmuş, istifası yönetimimiz tarafından kabul edilmiştir. Tanverdi, Akkim Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’deki görevinden ayrılmıştır. Mehmet Fatih Tanverdi tarafından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen görüşler, şahsi görüşleri olup hiçbir şekilde Akkök Şirketler Grubu’nun görüşlerini yansıtmamaktadır."


AKP'li milletvekili devreye girmiş


AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun da düzenlediği basın toplantısında Ak-kim Genel Müdürü Fatih Tanverdi’nin Facebook hesabında Başbakan Erdoğan aleyhine "haddini aşan sözler yazdığını" söyledi. Konuyu hemen AKP Genel Merkezi’ne ve Başbakan Erdoğan’a iletildiğini belirten Temel Coşkun, bir yandan da Akkök Şirketler Grubu telmasa geçtiğini anlattı. Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Ali Dinçkök Bey ile de görüştük. Onlar beni aradı. Vardığımız kanaat; böyle bir hesabın doğru olduğu, hesaptan habere söz konusu olan paylaşımın yapıldığı görüldü. Orada yazılanları biliyorsunuz. Orada paylaşılanlar sıradan bir insanın bile paylaşmaması gerektiği görüşler. Hele de bir kurumun başında olan, sorumluluk taşıyan birisinin bu tür ifadeler kullanması kabul edilebilir bir şey değil, üzücü, çirkin bir şey."

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