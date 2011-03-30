-GENEL KURULUN GÜNDEMİ YENİDEN BELİRLENDİ TBMM (A.A) - 30.03.2011 - TBMM Genel Kurulunun gündemi ve çalışma saatleri yeniden belirlendi. AK Parti, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için grup önerisini, TBMM Genel Kuruluna getirdi. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, bugün Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarının 1. bölümünün bitimine kadar çalışacak. Genel Kurul, yarın bu tasarıyı yasalaştırdıktan sonra, Adana'da Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasını öngören tasarı, uluslararası anlaşmaları onaylayan 3 kanun tasarısı, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısını yasalaştırmak için mesai yapacak. Eğer sporda şiddetin önlenmesine dair tasarı yasalaşmazsa Genel Kurul, 1 Nisan Cuma günü saat 14.00'de toplanarak, bu tasarının görüşmelerine devam edecek. Genel Kurul, 5 Nisan Salı günü saat 15.00'de, 6 Nisan Çarşamba ve 7 Nisan Perşembe günleri saat 14.00'de toplanacak, 5, 6 ve 7 Nisanda çalışmalarını saat 23.00'e kadar sürdürecek. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, grup önerisi lehinde söz alarak, çalışma takvimi hakkında bilgi verdi. Kılıç, ''Bu ve önümüzdeki hafta, TBMM Genel Kurulunun yasama çalışmalarına devam edeceği son haftalar olacak büyük olasılıkla. Çünkü milletvekili seçimlerine yönelik aday listeleri, 11 Nisanda YSK'ya teslim edilecek. Resmi seçim takvimi kapsamında, bütün siyaset kurumunun gündeminde, 24. Döneme ilişkin kampanya çalışmalarına katılma olacak. Son haftalar biraz sıkıştı, bu noktadaki eleştirileri kabul ediyorum'' diye konuştu. Meclisi, seçim yılı 2007 hariç, diğer yıllarda içtüzüğe göre tatil olması gereken 1 Temmuzda tatil edemediklerini anımsatan Kılıç, milletvekillerinin tatil dönemlerinden feragat ettiğini, fazla çalışıldığını anlattı. Kılıç, 12 Haziran seçimleri nedeniyle bu yıl 1 Temmuza kadar bile çalışma sürelerinin bulunmadığına işaret ederek, ''Normal koşullarda 1 Temmuza kadar yayılması gereken gündemi bu ve önümüzdeki haftaya yayacağız'' dedi. Kılıç, araştırma komisyonu raporlarını da gelecek hafta görüşeceklerini ifade etti. -VERİMLİ ÇALIŞILMADI- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Mecliste çalışma programının sağlıklı bir şekilde yapılamadığını, program hazırlanırken öngörü zafiyeti yaşandığını söyledi. Çıkarılan kanunların büyük bölümünün ''düzeltme ve değişiklik kanunları'' olduğunu belirten Şandır, ''Çalıştık yorulduk ama verimli ve etkili çalıştığımızı söyleyebilmek mümkün değil'' dedi. Hükümete KHK yetkisi veren tasarıyı da eleştiren Şandır, bunun yalnızca özel şartlarda çıkarılabileceğini, hükümetin bu girişimini doğru bulmadıklarını ifade etti. CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli de seçim kararı alındıktan sonra Meclisin olağanüstü haller haricinde çalışmalarını tamamlaması gerektiğini söyledi. Söz konusu tasarıyı da eleştiren İçli, ''Demokratik ülkelerde görülmemiş yetki istiyorsunuz. Bu nasıl ileri demokrasidir'' dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun hayvancılık konusundaki konuşmasını eleştiren İçli, kendisini arayan ve mesaj gönderen çiftçilerin, Aziz Nesin'in eseri olan 'Zübük'' benzetmesini hatırlattıklarını söyledi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, milletvekiline ''zübük'' benzetmesi yapılmasını şık bulmadıklarını ifade etti. Kılıç, ''Sayın Koyuncu'nun konuşma dilinin halkın diline yakın olduğu için bu benzetme yapılıyorsa o zaman halkın diline saygı duyulması gerekiyor'' dedi. Yeniden söz alan İçli ise ''Zübük, Aziz Nesin'in, o dönem siyasetçilerinin siyaset yapış anlayışlarını ortaya koyduğu muazzam bir eserdir. Orada siyasetçiler mizahla eleştirilir. Biz de bundan ders çıkarmalıyız'' diye konuştu. Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.