-Genel Kurulun 1 aylık çalışma saatleri TBMM (A.A) - 04.01.2012 - TBMM Genel Kurulunun bir aylık çalışma saatleri belirlendi. AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için grup önerisini TBMM Genel Kuruluna getirdi. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda salı günleri bir saat süreyle sözlü soruların ardından diğer denetim konuları; çarşamba günleri ise sözlü sorular görüşülmeyecek. Genel Kurul, bugün saat 20.00'ye kadar gündemindeki konuları görüşecek. Genel Kurul bu ay salı günleri ve 7 Şubat salı günü 15.00-20.00 saatleri arasında mesai yapacak; 9 Şubata kadar çarşamba ve perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, bu ayın sonuna kadar, verdiği bu önergesini en az iki-üç önergeyle değiştireceğini, çünkü Meclisin kendi iradesiyle çalışmadığını ileri sürdü. 35 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere olayına işaret eden Kaplan, ''Bu insanlık ayıbı turuncu koltukta oturanların sorunu değilse, bunu konuşmayacaksanız, çözmeyecekseniz Lahey Adalet Divanı'na, Cenevre savaş hukukuna, bütün dünyaya taşımazsak biz de siyaset yapmıyoruz demektir'' dedi. Önerinin lehinde söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, son olay üzerine siyaset bina ederek, ülkeye zarar vermenin kimseye yararı bulunmadığını söyledi. Konuşmaların ardından grup önerisi kabul edildi.