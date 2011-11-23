Genel Kurul’u ayağa kaldıran küfür tutanaklarda

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



TBMM Genel Kurulu’nda, oturumu yöneten başkanvekili Mehmet Sağlam’ın küfür etmesi tutanaklara geçti. Sağlam'ın, kürsüden kullandığı küfür tutanaklarda, "h.. s..." diye yansıtıldı. CHP’lilerin uzun sürü kürsüyü işgal etmesine neden olan küfür, stenofgraflardan da kaçmadı. Tutanaklar, oturumu yöneten başkanvekili Mehmet Sağlam’ın ‘h…s’ dediğini ortaya koydu.Haydar Akar (Kocaeli) - Hadi oradan!BAŞKAN - Hep sen mi konuşacaksın yani!Ali Sarıbaş (Çanakkale) - Sayın Başkan, ilkokul mu yönetiyorsun!Haydar Akar (Kocaeli) - Meclis Başkanlığı yap!Veli Ağbaba (Malatya) - Niye oraya müdahale etmiyorsun! Niye AKP'ye müdahale etmiyorsun!Başkan- Bırak ya, otur!Haydar Akar (Kocaeli) - Bağımsız Meclis Başkanlığı yap! Avukatlık yapma!Başkan - Daha söze başlamadı ya! H..s....!Nurettin Canikli (Devamla) - Değerli arkadaşlar, (CHP sıralarından gürültüler)Muharrem İnce (Yalova)-Az önce, şu anda internet'te, ben konuşurken sizin mikrofonunuz açık olduğu için görüntülere yansıyan, biz bu kalabalıktan anlayamıyoruz fakat izleyenler sizin bir konuşmanızı Şu anda internette onlarca yorum var.Başkan: Ne konuşmam?Muharrem İnce: Sizin orada sinkaflı bir söz söylediğiniz ve buBaşkan - Hayır, hayır böyle bir şey yok. Hayır, böyle bir şey yok.Muharrem İnce (Yalova) - Bir dakika Şimdi görüntüleri istettim; geliyor görüntüler.Başkan - Gelsin efendim, zabıtlarda da vardır. Böyle bir şey yok.Muharrem İnce - Sayın Başkan, bakın, şu anda büyük gazetelerdeki köşe yazarları bile, Twitter'da, Facebook'ta bu konuda yorumlar yapıyorlar.İlyas Şeker (Kocaeli) - Ne çabuk ya? Ne çabuk?Muharrem İnce: Az önceNurettin Canikli- Tutanaklarda var mı?İlyas Şeker- Daha beş dakika geçmedi, ne çabuk?Muharrem İnce- Sen tanınmayan bir milletvekili olduğun için seni fazla izleyememiş olabilirler. Sayın Başkan, şimdi, görüntüleri istettim ben.Muharrem İnce - Şimdi, arkadaşlarımız, stenograflar bunu duymamış olabilirler fakat takdir edersiniz ki televizyonu izleyen kişi bizden çok daha net duyuyor konuşmaları. Sizin ağzınızdan böyle bir şey çıktığını, çok farklı vilayetlerden, çok farklı kesimlerden, İnternet'te yorumlar yapılıyor. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Umarım böyle bir şey yapmamışsınızdır diye düşünüyorum.Nurettin Canikli(Giresun) - Tutanaklarda var mı?Başkan - Ben de umarım. Böyle bir şey olduysa özür diliyorum, böyle bir şey yapmadığımı zannediyorum, özür diliyorum.Muharrem İnce- Hayır, Sayın Başkan, ben, sizin öyle bir şey yapmamanızı umuyorum ama yapmışsanız özürle kapatılacak gibi bir şey değil.Başkan - Tamam efendim, tamam.Muharrem İnce- Bunu da bilgilerinize sunuyorum.Başkan- Geldiğinde gereğini yaparsınız, idam edecekseniz de.Haydar Akar: Sayın Başkan, söz istiyorum.Başkan- Hayır, size verecek sözüm yok.Haydar Akar- Söz istiyorum. Tokmağı aldınız, bana saldırdınız oradan.Ahmet Yeni (Samsun)- Saygılı konuş! Ne biçim konuşuyorsun, saygılı ol!Bülent Turan (İstanbul) - Burası kahve değil yaa!Başkan- Lütfen terbiye hududunu aşmayalım. LütfenHaydar Akar- Ben terbiye hududunu aşmıyorum ama Başkan, siz kürsüden aşıyorsunuz terbiye hududunu. Lütfen sizi de terbiyeye davet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)Mehmet Akif Hamzaçebi (İstanbul)-Stenografları kutlayın.