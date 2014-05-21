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Genel Kurul'daki Soma önergeleri yarına ertelendi

CHP, MHP ve HDP, Meclis TV’nin saat 19.00’dan sonra da canlı yayın yapmasına ilişkin yazılı teklifi reddedildi

21 Mayıs 2014 00:40

AKP, CHP , MHP ve HDP’nin Soma’daki faciayla ilgili Meclis Araştırması açılmasını içeren önergelerinin Genel Kurul’daki görüşmesi Danışma Kurulu önerisiyle yarına ertelendi. 

CHP Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan’ın İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi Genel Kurul’da kabul edildi. Akar, önergenin kabul edilmesinin ardından kürsüye gelerek, milletvekillerine göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek, “Umarım bundan sonra taşeronlaşmanın önüne geçeriz” dedi. 

 

Canlı yayın tartışması

 

Meclis TV’nin saat 19.00’dan sonra canlı yayın yapmaması nedeniyle Soma’daki faciayla ilgili Meclis Araştırması açılmasına ilişkin görüşmelerin yayınlanamayacak olması Genel Kurul’da tartışmalara neden oldu.

CHP, MHP ve HDP Genel Kurul’un gündeminin Soma’da meydana gelen maden faciası olması dolayısıyla Meclis TV’nin saat 19.00’dan sonra da canlı yayın yapmasına ilişkin yazılı tekliflerini Başkanvekili Sadık Yakut’a ilettiler. Yakut da birleşime ara vererek, konuyu Meclis Başkanlığı ile görüştü. Aranın ardından birleşimi açan Yakut, dilekçeleri Meclis Başkanı’na ilettiğini, Meclis Başkanı’nın Meclis TV’nin yayına devam etmesi talebinin daha önce intikal ettirilmiş olması halinde TRT Genel Müdürlüğü’yle görüşülebileceğini, ancak bu saatten sonra yapılacak bir şey olmadığını söylediğini aktardı.

Verilen ikinci aranın ardından Danışma Kurulu’nun, “Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde başka bir işin görüşülmemesi, Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla birleştirilerek görüşülmesine karar verilen 11 Meclis Araştırması önergesinin öngörüşmelerinin yarınki birleşiminde Sayıştay’a yapılacak üye seçiminden sonra yapılması ve bu işlerin tamamlanmasına karar Genel Kurul’un çalışmalarını sürdürmesi” önerisi kabul edildi. 

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