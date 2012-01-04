-Genel Kurul'daki eylem sona erdi TBMM (A.A) - 03.01.2012 - BDP ve bazı bağımsız milletvekilleri, oturma eylemi yaptıkları TBMM Genel Kurulu salonundan ayrıldı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın birleşimi kapatmasının ardından, saat 22:10'a kadar oturma eylemi yapan bazı BDP'li ve bağımsız milletvekilleri, Genel Kurul salonundan çıkarak, BDP grubuna gitti. Milletvekillerinin Genel Kurul'dan ayrılması üzerine, salonun kapıları kapatıldı ve elektrikleri söndürüldü. Aralarında Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 20 milletvekilinin BDP grubundaki bekleyişi sürüyor.