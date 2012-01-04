T24 LogoT24 Logo
Politika

Genel Kurul'daki eylem sona erdi TBMM (A.A)

04 Ocak 2012 01:28

-Genel Kurul'daki eylem sona erdi TBMM (A.A) - 03.01.2012 - BDP ve bazı bağımsız milletvekilleri, oturma eylemi yaptıkları TBMM Genel Kurulu salonundan ayrıldı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın birleşimi kapatmasının ardından, saat 22:10'a kadar oturma eylemi yapan bazı BDP'li ve bağımsız milletvekilleri, Genel Kurul salonundan çıkarak, BDP grubuna gitti. Milletvekillerinin Genel Kurul'dan ayrılması üzerine, salonun kapıları kapatıldı ve elektrikleri söndürüldü.  Aralarında Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 20 milletvekilinin BDP grubundaki bekleyişi sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24