Genel Kurul'da, 'şerefsiz' tartışması

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak arasında ‘Şerefsiz’ tartışması yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, söz alarak komisyon üyelerinin bulunduğu yerinden kalkarak 2 dakikalık konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Çözüm sürecini anlatan Atalay, “Biz çözüm sürecini hiç bir safhasını gizli yürütmüyoruz. Meşru zemin içinde, hukuk içinde yürütüyoruz. MİT daha öncede görüşmüştür, 15 yıl öncede görüşmüştür. Devletin menfaati gereği görüşür. Biz çözüm sürecini apaçık yürütüyoruz. Biz öyle lafımızı çekinmeyiz. Yaptığımız yaptık deriz. Biz risk alan bir hükümetiz. Ülkemizin bir sorunu varsa cesaret gösteririz. Biz çözüm süreci yürütüyoruz. Mit örgütle de görüşüyor. Biz BDP ile görüşüyoruz. Siyasi boyutunu biz yürütüyoruz. Bu devam edecek. Gerekirse MİT başka örgütlerle de görüşecek” dedi.

Konuşmasının ardından Atalay, komisyon üyelerinin bulunduğu yerine geçti. Bu sırada MHP sıralarından ‘Şerefsiz’ cümlesinin kullanıldığını iddia eden Atalay, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’a tepki gösterdi ve Uzunırmak’a dönerek aynı cümleyi kullandı.

Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine Genel Kurul bir anda karıştı. Uzunırmak yerinden kalkarak hızla yürümeye başlayınca araya bazı milletvekilleri girdi.

Tartışma, araya giren milletvekilleri tarafından sonlandırıldı. TBMM Başkanvekili Meral Akşener ise yaşanan gerginlik nedeniyle birleşime ara verdi.