-Genel Kurulda ''on para'' tartışması TBMM (A.A) - 11.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, Başkanvekili Güldal Mumcu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den, kullandığı ''on para etmeyen....'' ifadesini, maksadı aştığı gerekçesiyle açıklamasını istedi. Bakan Şahin de ''(On para etmez) demiştim eğer istiyorlarsa, '10 para eder' diyeyim ve düzelteyim'' karşılığını verdi. Mumcu, Bakan Şahin'e, ''BDP'ye yönelik olarak kullandığınız sözler konusunda herhalde kastı aşmış olacağınızı düşünüyorum'' diyerek bu konuda bir açıklama yapmasını istedi. İçişleri Bakanı Şahin de konuşmasının başında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Genelkurmay Başkanı hakkındaki sözlerini anımsatırken, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan müdahale ederek, Şahin'den özür beklediklerini söyledi. Bunun üzerine Şahin, ''Benim bildiğim, yüce Meclisimizi Sayın Başkan ve Başkanlık Divanı idare eder. Sizin şu anda yaptığınız da her zaman yapılanın en masumu, en Mecliscesi, Ankaracası... Sataşma, atışma, tartışma... Bu gittikçe, uzaklaştıkça, coğrafyada kan, öldürme, kin, iftira olarak devam eder'' dedi. BDP milletvekilleri tepki gösterince, Başkanvekili Mumcu, Bakan Şahin'den, sözlerini düzeltmesi için açıklama yapmasını istedi. Bu arada BDP milletvekilleri ile AK Parti'li bazı milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BDP'li Başkanvekilinin gruplarına yönelik olarak ''terbiyesiz'' ifadesini kullandığını söyledi. Hasip Kaplan, Bakan Şahin'i işaret ederek, ''Kendisi bir para ediyor mu acaba? Bir paralık adamı Bakan yapıyorsunuz'' ifadesini kullandı. AK Parti'li bazı milletvekilleri de Kaplan'a tepki gösterdi. Mumcu, tartışmanın ardından Bakan Şahin'e yeniden söz verdi. Şahin, şunları söyledi: ''Umarım müdahale ile sözüm kesilmez. Kendilerinin hep savundukları bir tez var. Asılsız, akıl dışı tez üzerinden siyaset yapıyorlar. Özür dilemem konusunda talepte bulunan siyasi parti ve onun ilgili milletvekillerinin siyaset tarzı ve yapmak istedikleri, aziz milletimizin ve yüce Meclisimizin yeteri kadar malumudur. Türkiye'yi bölmek için faaliyet gösteren bir terör örgütünün savunmasını bir şekilde ama her yerde yapmaya çalışan bir siyasi partinin 30 senedir bu ülkede, özellikle Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere ülkenin tamamında terör adına, terör üzerinden, terörü savunarak, teröristleri savunarak bu ülkede hiçbir insanımıza 30 yılda 25 kuruşluk yarar kimse sağlamamıştır. Millet acı, feryat, ıstırap içindedir. İş hayatları, özgürlükleri sıkıntıdadır. Halk sıkıntıdadır ve şikayet etmektedir. Genel Başkanı ile milletvekilleri ile bütün ilgilileri ile bu ülkede 5 kuruşluk, 10 kuruşluk katkısı olmamıştır. '10 para etmez' demiştim eğer istiyorlarsa '10 para eder' diyeyim ve düzelteyim.'' Bunun üzerine BDP'li milletvekilleri ayağı kalkarak yeniden tepki gösterdi ve Şahin'in özür dilemesini beklediklerini söyledi. Kaplan, ''Ya özür dileyecek ya istifa edecek'' dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Başkanvekili Mumcu, oturuma 10 dakika ara verdiğini açıkladı. Tartışma, arada da devam etti. Başkanvekili Mumcu, saat 20.00'de kürsüye çıkarak, çalışma süresinin tamamlandığını ilan ederek, yarın 13.00'de taplanmak üzere birleşimi kapattı.