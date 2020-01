-Genel Kurulda, katsayı tartışması TBMM (A.A) - 08.02.2012 - TBMM Genel Kurulunda, üniversite giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulamasının kaldırılması kararına açılan dava, tartışmalara neden oldu. CHP, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sorunlarının belirlenmesine yönelik araştırma önergesinin, bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi. Grup önerisi lehinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ''gençlere muhalefet hakkı tanınmadığını, gözaltı, mahkumiyet, okuldan atılmanın, bir zulüm fırtınası gibi devam ettiğini'' söyledi. Ağbaba, ''Parasız eğitim için pankart açma, saç kestirme, yumurta bulundurmak, konser bileti satmak, üniversite yönetimini eleştirmek, basın açıklaması yapmak, kitap okumak, böyle suç, delil olur mu demeyin; oldu. Hatta çoğu zaman örgüt suçu kapsamında değerlendirildi. Saç kestirmek örgüt üyeliği kanıtı nasıl olur? Amaç muhalif gençliği susturmak mı?'' diye konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, grup önerisi aleyhinde yaptığı konuşmada, hiçbir partinin, gençlere yönelik yatırımlar konusunda kendileriyle yarışamayacağını söyledi. Turan, iktidara geldikleri 2002'de 76 olan üniversite sayısının, 165'e çıktığını, burs ve kredi miktarlarının arttığını kaydetti. Tutuklu öğrenciler gündeme geldiğinde, sadece iktidara yumurta atanların cezalandırıldığı gibi değerlendirildiğini belirten Turan, Adalet Bakanlığının soru önergesine verdiği cevaba göre, suçlar arasında adam öldürme, uyuşturucu, gasp, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılığın yer aldığını belirtti. Turan, ''Dediğiniz devede kulak kalıyor. Ben de üniversite eylemleri yaptım, gurur duyuyorum. Üniversitede tavır koymasını bilmiyorsa, yaşı ilerlediğinde de koyamayacaktır. Üniversite öğrencisi demokratik hakkını adam gibi ifade etmek için her türlü hakka sahiptir. Sizin özgürlük anlayışınız bir diğerinin fiili sıkıntısına neden oluyorsa, insanlar buna dur diyeceklerdir'' diye konuştu. Turan, ''Üniversite öğrencilerinin taleplerinde samimi olsaydınız, tutuklu öğrencilerin değil, faillerin aranızda olduğu, katsayı sorunu için dava açanlar ve ikna odaları için araştırma olması gerekirdir'' dedi. -''Tavrınızı net koyun''- Turan'ın konuşmasında sataşma olduğu gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan söz istedi. Tarhan, Türkiye'de ciddi bir özgürlük sorunu olduğunu, neredeyse turist bile gelmeyeceğini iddia etti. Tarhan, ''Tutuklanmamış gazeteci kalmamış gibi ABD'deki yazar, gazetecileri tutuklamaya, onları hedef göstermeye çalışıyorsunuz, Deniz Feneri savcıları yetmemiş gibi Almanya'daki savcıları tutuklamak için şehvet duyuyorsunuz. Sadece para özgürlüğünü savunuyorsunuz, insanın değil. Eğitimi seri üretim nesnesi haline geldi'' görüşünü savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın da sataşma gerekçesiyle yaptığı konuşmada, milletin, ikna odalarını, katsayı adaletsizliğini unutmadığını ifade ederek, ''Sorunu çözümsüz hale getiren sizler oldunuz. İnşallah Allah'ın izniyle sorunu burada çözeceğiz'' dedi. İmam hatip değil, sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu anlatan Aydın, o dönem katsayı adaletsizliği olmadığı için hukuk fakültesini bitirebildiğini söyledi. Aydın, yüzde 8'lik oranı oluşturan imam hatiplinin önünü kesmek adına, diğerlerini heba eden zihniyetin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Aydın, CHP'den bu konuda farklı sesler geldiğini ifade ederek, ''Siz bu olayın neresindesiniz? Halktan yana mısınız başka şeyden yana mı; tavrınızı net koyun. Bu adaletsiz bir durumdur. Her şeye rağmen, katsayı eşitliğini sağlamak, adaleti getirmek, devam ettirmek adına ne gerekiyorsa yapacağız, gerektiğinde bu yasal düzenlemeyi getireceğiz'' görüşünü ifade etti Danıştaya, konuyla ilgili dava açan CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da sataşma gerekçesiyle söz aldı. Yılmaz, eşitlik diye, eşitsizliğin savunulduğunu ifade ederek, meslek liselerinde okuyanların, kendi bölümleriyle ilgili alanları seçtiğinde binde 6 puan verilirken, diğer okullardan mezun olanlara bu hakkın verilmediğini söyledi. Yılmaz, ''Genel, Anadolu, Fen liselerinde okuyan çocukların hiçbir hakkı yok mu, ek puan hakkı, meslek liselerindekileri mi var?'' diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de yaptığı konuşmada, katsayıyı, ''28 Şubatçıların getirdiğini, doğru bir uygulama olmadığını'' ifade ederek, şunları söyledi: ''İmam hatipli çocuklar ile fen liselerindeki çocuklar, hepsi bu memleketin evladı. Ne birisi cüzamlı, vebalı, ne diğeri Oxfordlu. Adil yaklaşmak lazım. Elektrik, bilgisayar bölümlerinde okuyan çocuğun, elektrik, bilgisayar mühendisi olmaması doğru değil. Bugün getirilenler de doğru, adil değil. En büyük haksızlık, gençlerimizi ilgilendiren konuyu, parti meselesi, takımlar arası yarış haline getirip, savunmak, yaklaşmak. Bu ideolojik tartışma değildir. Mahkemeye dava açmak herkesin hakkıdır. 28 Şubatçıların katsayı uygulaması da bugünkü uygulama da doğru değil. Meslek lisesinde okuyan çocuğa ilgili mühendislik hakkı verilmeli ama herkes, her yere girebilir demek de adalet değildir.'' -''Torunumu mağdur ettirmeyeceğim''- CHP'li İnce, AK Parti Grubu sıralarına dönerek, AK Parti'li kaç milletvekilinin çocuğunun imam hatip lisesinde okuduğunu sordu. Yerinden söz alan AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, kendisinin imam hatip lisesi mezunu olduğunu anlatarak, ''İki çocuğum, katsayı melaneti nedeniyle imam hatip lisesine gidemedi. İnşallah iki tane daha var, onları göndermek nasip olur'' dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, kendisinin ve kızının imam hatip lisesini bitirdiğini vurgulayarak, kızının çok iyi puan almasına rağmen katsayı nedeniyle istediği üniversiteye giremediğini anlattı. Öztürk, ''İmam hatiplilerden ne istenir. İmam hatipliler bu milletin evlatlarıdır, sevgi, hoşgörü, barışta şiddete başvurmamış, bu memlekete çalışmış kişiler. Katsayı sorunu adaletsizlik, eşitsizliktir. Çözümü noktasında AK Parti gereğini yapmıştır, mahkemeye götürmekten vazgeçsinler'' diye konuştu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, bir kızının imam hatip lisesi mezunu olduğunu, başörütülü olduğu için üniversitede sıkıntı çektiğini, sabahlara kadar ağladığını söyledi. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, çocuklarının ikna odaları ve katsayı mağduru olduğunu ifade ederek, ''Dede oldum, torunumu mağdur ettirmeyeceğim'' dedi. -''Kaç AKP'linin çocuğu imam hatipte okuyor?'' Muharrem İnce, ''İki milletvekili söz aldı, çocuklarının imam hatipte okuduğunu söyledi. 324 kişi söz almadığına göre onların çocuğu okumuyor. Fakir fukaranın çocuğunu imam hatibe gönderirken, kendi çocuklarını kolejlere niye gönderiyorlar. Kaç AKP'linin çocuğu imam hatipte okuyor, hepsi okuyorsa, hepsine söz verin'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''AK Parti, YÖK kararı üzerinden siyaset oluşturacağına, gelin hep beraber, irademizle katsayı adaletsizliğini doğuran YÖK Kanunu'nun ilgili maddesini değiştirelim. CHP ile tahterevalli siyaseti yapmayın, bitirelim bu işi. Hodri meydan, buyurun'' çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi. Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin görüşmesine geçildi.