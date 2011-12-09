-Genel Kurulda ''diktatör'' tartışması TBMM (A.A) - 08.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında ''diktatör'' tartışması yaşandı. Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in konuşmasında sataşma olduğunu belirterek şunları söyledi: ''Kendi yargıç ve savcı ordularınızı kurdunuz. Bugün onlarda iktidarın kamçısına göre kişneyen bir yargı ile bu ülkeyi baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Sivil ya da yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Hitler Almanyası'nda, Mussolini'nin bacağından asıldığı süreçte ölüm imzasını atanlar, onların politik yargıçlardır. Sizin yargıçlarınız, politik yargıçlarınız halk üzerinde ağır baskılar yaratıyor. Diktatörler ilanihaye değildir. Hepsi birbirine benzer ve hepsinin sonu da aynıdır.'' -Yargı artık tam bağımsızdır, tarafsızdır- Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ise Tarhan'ın yargıç geleneğinden geldiğini hatırlatarak, ''Kendi geldikleri siyasi geleneğe baksınlar. Diktatörlük neymiş görürler. Biz yargıdaki bütün vesayeti kaldıralım diye gayret ettik. Yargı ne birilerinin ön bahçesi, ne başka birilerinin arka bahçesi olsun dedik. Yargı artık tam bağımsızdır, tarafsızdır. Kimsenin ne ön bahçesi ne de arka bahçesidir. Elinizden gittiği için bu kadar feryat figana kapılıyorsunuz. Türkiye artık bir hukuk devletidir. Güçlülerin değil, haklıların güçlü olduğu bir ülke'' diye konuştu. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.