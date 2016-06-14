Genel Kurul’da Can Dündar tartışması!

TBMM Genel Kurulu’nda CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, ‘PKK’lıları cezaevinde ziyaret edenler listesi’nde adını söyleyen Adalet Bakanı Bakir Bozdağ’ı ‘yalancı’ ve ‘müfteri’ olarak ilan etti. Akkaya “Ben sadece Can Dündar ve Erdem Gül'ü cezaevinde ziyaret ettim, başka hiçbir kimseyi ziyaret etmedim” deyince AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kürsüdeki CHP’li Akkaya’ya, “Can Dündar neden yargılanıyor. Terör suçu değil mi” iddiasında bulundu.

TBMM genel Kurulu’nda tutanaklara yansıyan tartışma şöyle:

YAKUP AKKAYA (İstanbul) -Sözlerime başlamadan önce kendimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanının verdiği listede -benim de adımı söyleyerek- PKK'lıları cezaevinde ziyaret eden milletvekili olarak ismim geçti. Ben buradan yalancı bir Adalet Bakanı, müfteri olarak ilan ediyorum. Ben sadece Can Dündar ve Erdem Gül'ü cezaevinde ziyaret ettim, başka hiçbir kimseyi ziyaret etmedim. Bütün cezaevlerinin girişlerinde ziyaret edenlerin kim olduğu orada bellidir ve izinle gidilir. Yani hiç yapılmadık bir şeyi yapıyormuş gibi yapmak, toplumda farklı bir algı yaratmak siyasete yakışmayan bir durumdur. Bunu burada bir kez daha şiddetle kınıyorum, reddediyorum ve yalancıdan da Adalet Bakanı olmaz diyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Hakaret etmedi.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Terör suçu" demiştir, niye çarpıtıyorsun? "Terör suçu" demiştir.

BAŞKAN - Sayın Akkaya, hakaret etmeyelim lütfen.

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Efendim, hakaret etmiyorum. Ben kendi başıma başkasını da söylemiyorum, kendi başıma gelen üzerinden söylüyorum burada.

BAŞKAN - Buyurun, devam edin. Ben sadece hakaret etmemeniz gerektiğini söylüyorum, o kadar.

Buyurun, Genel Kurula hitap edin lütfen.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sen terör suçlusunu ziyaret ettin mi, etmedin mi, onu söyle!

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Hayır, ziyaret etmedim

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Terör suçlusunu…

BAŞKAN - Sayın Tunç…

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Hayır, hiçbir terör örgütünün… Sadece Erdem Gül ve Can Dündar'ı ziyaret ettim ben.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Can Dündar neden yargılanıyor?

BAŞKAN - Sayın Tunç…

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Neden yargılanıyor?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Terör suçu değil mi?

BAŞKAN - Sayın Tunç…

YAKUP AKKAYA (Devamla) - PKK'lı mı?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Terör suçu…

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Yargı verdi mi…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Terör suçu" dedi Bakan.

BAŞKAN - Sayın Tunç… Sayın Akkaya…

YAKUP AKKAYA (Devamla) - PKK'lı olarak mı ilan etti mahkeme onları?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Terör suçu" dedi.

BAŞKAN - Sayın Akkaya, sizden rica ediyorum, lütfen Genel Kurula hitap edin.

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Yapmayın Allah aşkına!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Çarpıtıyorsun ya! Çarpıtma!

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Ayıp denen bir şey var. Siyaset yapıyoruz burada, konuşuyorsunuz orada bir de.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bu kadar da çarpıtma!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz de konuşmacıya laf atmayınız, lütfen…

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Hadi git oradan Allah aşkına!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Kendin yalan söylüyorsun.

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Hadi sen git oradan!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Hadi be, sen git!

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Oturuyorsunuz orada, boyuna posuna bakmadan konuşuyorsun.

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, hiç yakışmıyor bu tavır, hiçbirinize.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ayıptır ya! Üslubuna dikkat et!

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Senin yaptığın ayıp! Beni burada şey yapıyorsunuz…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Bakana "yalancı" diyemezsin!

YAKUP AKKAYA (Devamla) - Sizin bir özür dilemeniz gerekir her şeyden önce.