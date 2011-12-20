-Genel Kurul'da "samanlıkta iğne arama" tartışması TBMM (A.A) - 19.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, 2012 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sorusu tartışmaya neden oldu. Genel Kurulda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 29. Maddesi görüşülürken Hükümeti temsil eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e soru soran Tanal, ''Burada iktidar partisi milletvekilleri sanki samanlıkta bir şey yapar gibi ses çıkarıyorlar'' dedi. AK Parti'li bazı milletvekilleri, Tanal'a, ''çüş'' diye tepki gösterdi. Ergün'ün sorulara yanıt vermesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP'li Tanal'ın sözlerinin tutanaklara geçtiğini belirterek, tepki gösterdi. Birleşimi yöneten Başkanvekili Güldal Mumcu'nun, Tanal'ın sözlerinin uygun olmadığını belirterek, ''Yakışıksız bir söz'' ifadesini kullandı. Bu sırada bazı AK Parti'li milletvekilleri ''özür dilesin'' dedi. Tanal, ''Samanlıkta iğne aramak diye bir atasözümüz vardır. Bilmiyorlarsa ne yapayım? Milletvekilleri çocukluk durumundan kurtulamamış. Lütfen bundan kurtulun'' diye konuştu. Canikli'nin ''İğne aramakla ses çıkarmanın ne alakası var?'' demesi üzerine Başkanvekili Mumcu, Tanal'dan sözlerini düzeltmesini istedi. Tanal, bunun üzerine, ''Benim aklıma gelen, size izah ettiğim gibi. AKP milletvekillerinin aklına başka bir şey geliyorsa, lütfen izah etsinler. Düşüncenizi okuyamam ki. AKP'lilerin düşüncesini bilemiyorum, açıklasınlar, ben de öğreneyim'' dedi. Bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, Tanal'a, ''Özür dilemek de bir erdemdir'' diye seslenirken, bazı Ak Parti'li milletvekileri ise ''utanın, utanın, sözlerini sana aynen iade ediyorum'' diye laf attı. Başkanvekili Mumcu, Tanal'a, ''Sözünüz yakışıksız bir anlam ifade edecek tarzda anlaşılmıştır. Maksadınızın öyle olmadığını söylerseniz konu kapanmış olacak'' dedi. Bunun üzerine Tanal, amacı aşan bir söz söylemediğini belirterek, ''Gerçek niyetim tutanaklara geçtiği tarzdadır'' diye karşılık verdi. -''Mayınlı arazileri İsrail'e sattınız''- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, ''Mayınlı arazileri İsrail'e sattınız'' demesi de tartışmalara neden oldu. Ak Parti'li milletvekillerinin kendisine tepki göstermesi üzerine Atıcı, ''Mayınlı arazileri verdiniz aslanlar gibi, geri aldınız. Biz olmasaydık şimdi onlar peşkeş çekilmişti. Yaptığınız işler artık ayağınıza dolaşıyor'' dedi. AK Parti'nin halktan yüzde 50 oy aldığını hatırlatan Atıcı, ''siz ne kadar oy aldınız'' diye laf atılması üzerine, ''Biz yüzde 26 oy aldık. Bize diyorlar ki 'AKP gibi yapın, çok oy alırsınız.' Valla da billa da sizin gibi yapmayacağız'' diye konuştu. Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle milletvekilleri de dahil olmak üzere tam halkın mahrem bilgilerinin çalındığını, ''ticari amaçla peşkeş çekildiğini'' savunan Atıcı, ''Bundan önce daha mı iyiydi?'' denmesi üzerine, ''Bundan önceki sistem kötüydü, onu savunmuyorum. Düzeltmeye geldiniz, daha kötü yaptınız. Şu anda 26 lirası olmayan bir insan muayene olamıyor. Cebinizde 26 lira yoksa huzur içinde ölebilirsiniz. Hasta olan çocuğunuzsa ıstırap içinde ölürsünüz, o parayı bulamadığınız için bin kere ölürsünüz. Eskiden rehin kalıyorlardı doğru, şimdi taburcu oluyorlar ama bankaların elinde rehin kalıyorlar'' diye konuştu. -''Mayınlı araziler hiçbir zaman satılmadı, kiraya verilmedi''- AK Parti'li Nurettin Canikli, ''sataşma'' olduğu gerekçesiyle söz alarak, şöyle konuştu: ''Allah aşkına burada konuşma yaparken biraz araştırın, soruşturun. Bilmiyor olabilirsiniz, bilenlere sorun. Bir şeyi bilmemek ayıp değil ama sormadan, öğrenmeden yalan yanlış bilgilerle insanları yanıltmak yanlış. Hiçbir zaman mayınlı araziler satılmadı, kiraya verilmedi, ihaleye çıkılmadı. 'İsrail'i peşkeş çektiniz, sonra geri aldınız' diye saçma bir açıklamada bulunuldu. Verilmeyen bir şeyin geriye alınması olabilir mi? Tepeden tırnağa yanlış. İddianız varsa belgelerle oraya koyarsınız. AK Parti'nin yaptığını yapamazsınız. Yapamadığınız için muhalefettesiniz. 30 mu 40 yıl mı oldu, ben bilemeyorum ama bu kafayla daha 80 sene olamazsınız.'' Yeniden söz alan CHP'li Atıcı, Salık Bakanı Recep Akdağ'ın şiddete karşı olduğunu söylediğini ifade ederek, ''Şiddeti himayenden çıkar Allah aşkına, şiddet sen himayene aldıkça azıyor. Çünkü siz şiddeti koruyorsunuz. Sizin yüzünüzden utanıyorum. Meclisi utanacak hale getirdiniz. Bu Meclis kürsüsünde siz adam dövdünüz'' diye konuştu. -Vural ile Canikli arasındaki tartışma- MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, madde üzerinde yaptığı konuşmada, ekonomide hiçbir hedefin tutmadığını savunarak, ''Bütçenin nasıl sapıttığını görmüş olmanız gerekir. Önünü göremeyen bir hükümet... Hiçbir hesabınız tutmadı. Bu bütçeyi niye getiriyorsunuz, samimiyet, güvenilirlik yok. Hiçbir tespit doğru değil'' diye konuştu. Vural, ''vatan toprağı satılıyor'' söyleminin gayriciddi bir konu olmadığını ifade ederek, ''Milletin kazandığı toprağın birilerinin para karşılığı almasına, her milletvekilinin dimdik ayakta durması lazım. Ülke toprakları üzerinde emelleri olan yok mu? Filistin, İsrail devleti nasıl kuruldu? İlk geldiğinizde yabancılara satışta mütekabiliyeti kaldırdınız; Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin sözlerine işaret eden Vural, ''Parasını veren bassın alsın toprağı...Bunlar siyaset üstü konulardır. Yabancıların istediği gibi mülk edinmesi doğru bir gidiş değildir. İsviçre'de istediğiniz gibi mal mülk alamazsınız, İspanya'da da alamazsınız. Bir çok ülkenin sınırlamaları vardır. Sayın Canikli'nin TBMM ve milletin önünde yaptığı konuşmayı, verdiği söz olarak görüyorum. Karşılıklılık esası korunmak suretiyle, güvenliğimize, menfaatimize helal gelmeyecek şekilde konunun düzenleneceğini ifade etmiştir'' dedi. Bunun üzerine Canikli, konuşmasında, ''bugüne kadarki satışların tamamının mütekabiliyet çerçevesinde gerçekleştirildiğini'' ifade ettiğini belirterek, ''Geleceğe yönelik nasıl olması gerektiği bu kapsam dışındadır'' diye konuştu. MHP'li Vural, Canikli'nin, ''mütekabiliyet kalkarsa vatan toprağı satılıyor iddialarını doğrulamış olduğunu'' söyledi. -''2B'ye son şekli verildi''- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem bu sene hem de geçen sene karayollarına bütçede öngörülenin çok üzerinde ek imkanlar oluşturulduğunu ifade etti. Şimşek, ''Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam alt yapı yatırımları için 14 milyar ekstra bir kaynak ayırmıştık. Bu sene de 9,1 milyar lira alt yapı için harcadık. Bu tür harcamalar gelirli bağlantılı olarak yapılıyor'' dedi. Şimşek, ''2B yasa tasarısına son şekli verildi. Muhtemelen orada, şu anda çiftçilerimiz, köylülerimiz tarafından kullanılan arazilerin köylülerimize satılmasına ilişkin de bir takım düzenlemeler olacak'' dedi. 2012 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Tasarının tümünün oylanması Çarşamba günü yapılacak. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşimi yarın saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.