-Genel Kurulda "pantolon yasağı" kalkıyor TBMM (A.A) - 06.10.2011 - Kadın milletvekillerine TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkan veren düzenleme, Anayasa Komisyonunda kabul edildi. TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik yapan teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda ele alındı. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, değişikliğin, kadın milletvekilli sayısının artmasıyla ihtiyaç haline geldiğini belirterek, kadınların pantolon ve ceketle çalışmalara katılmayı arzu ettiklerini vurguladı. Sağlam, ''Bu ihtiyaç tüm dünyada benimsenmiştir. Meclisimizde kadın milletvekillerine daha rahat çalışma imkanı sağlamak için böyle bir değişiklik yapılmasını öngörüyoruz'' dedi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, teklife olumlu baktıklarını belirtti. Türkiye gündemiyle ilgili görüşlerini ifade etmek istediğini belirten Kart'ın, ''İsrail üzerinden Suriye'yi vurma planları...'' demesine Komisyon Başkanı Burhan Kuzu , ''Ne alakası var? Aşağıda basın toplantı salonu var. 8 yıldır bunu yapıyorsun. Huylu huyundan vazgeçmiyor, ben ne yapayım? Konumuz bu değil'' diye tepki gösterdi. Konuşmasını sürdüren Kart, ''İsrail üzerinden Suriye'ye karşı Türkiye'nin öncü kuvvet olarak kullanılmak istendiğini görüyoruz. Dış siyasette Alman vakıfları yoluyla Deniz Feneri davasında stratejik mevki kazanılmak isteniyor. Türkiye'nin sağduyulu kamuoyu bu gerçekleri görüyor'' diye konuştu. -Başörtüsü sorunu- MHP Konya Milletvekili Faruk Bal da teklife olumlu baktıklarını ifade ederek, Türkiye'de kılık kıyafetle ilgili sorunların sosyal yara haline geldiğini savundu. Bal, 1969 yılında bir İlahiyat Fakültesi öğrencisinin başörtüsü katması sonucunda Türkiye'de başörtüsünün sorununun kartopu gibi büyüdüğünü, zaman zaman muhtıralara konu olduğunu ve siyaseti şekillendirir hale geldiğini söyledi. MHP'nin; başörtüsüyle ilgili özgürlük alanının genişletilmesi konusunda samimi görüşlerini ortaya koyduğunu belirten Bal, bunun sorun olmaktan çıkartılması için gerekli çabayı göstereceklerini, iyi niyet çerçevesinde destek vereceklerini anlattı. MHP'li Bal, AK Parti ile birlikte daha önce Anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik için ortak akıl yaratılmaya çalışıldığını ancak Anayasa Mahkemesinin yetkisini aşarak düzenlemeyi iptal ettiğini söyledi. Bal, ''Şimdi Anayasa Mahkemesi de belirli bir şekle dönüştürüldüğüne göre bu sorunun tekrar toplumsal mutabakatla çözülmesi için MHP'nin samimi duygularını sizinle paylaşmak istiyorum'' dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop da Türkiye'de genel olarak kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin hep askeri yönetimler döneminde yapıldığına dikkati çekerek, üniversitelerde başörtüsü sorununun da 1986 yılında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Çukurova Üniversitesinde yapılan konuşmasıyla başladığını anlattı. Şentop, ''Türkiye'de insanların kılık kıyafetine karışılmadığı, makul çerçeve içinde herkesin dilediği gibi bir ülke olması temennisini dile getiriyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu yasakları da kaldırırız'' dedi. -''İktidarın kadına bakışı sorunlu''- CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, kadınların sorununun, sadece teklifle sınırlı olmadığını belirterek, son 7 yılda 5 bin kadının öldürüldüğünü, taciz ve tecavüz suçlarında yüzde 35 artış olduğunu belirtti. Kadıların işgücüne katılımının 1999 yılında yüzde 34,1 iken, 2010 yılında yüzde 27,6'ya düştüğünü ifade eden Türmen, ''Bütün bunlar, 'Acaba siyasi iktidarın kadına bakış açısında bir yanlış mı var?' sorunu akla getiriyor. Bakanlığın adından da 'kadın'ın çıkarılması, bu sorunu büsbütün akla getiriyor. Acaba siyasi iktidarın kadına bakış açısı sorunlu olduğu için mi kadınların durumu gittikçe kötüleşiyor?'' diye konuştu. Komisyon Başkanı Kuzu'nun, Türmen'in sözlerine, ''Kadına bakışımız her zaman doğru. Yanlış bakış olmaz. Allah çarpar'' demesi, gülüşmelere neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman vakıflarıyla ilgili sözlerini eleştirerek, ''25 yıl savcılık yaptım. Soruşturmalar gizlidir, polis mi savcı mı Başbakan'a bilgi veriyor'' dedi. Özgündüz, tutuklu milletvekilleri konusunda Meclisin bir irade beyanı ve en kısa zamanda konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağına ilişkin açıklama yapmasını istedi. -Kadınların görüşü- AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, değişikliğin ihtiyaç olduğunu belirterek, tüm kadın milletvekilleri adına öneriyi veren ve destekleyenlere teşekkür etti. AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Komisyon Başkanı Kuzu'ya kendisine geç söz verdiği için tepki gösterdi. Türkmenoğlu, ''Geçen yıl anayasada kadınlara pozitif ayrımcılık getirdik ama ama siz negatif ayrımcılık yapıyorsunuz'' dedi. Teklifin geç kalmış bir düzenleme olduğunu belirten Türkmenoğlu, insanların nasıl yaşaması ve giyinmesi gerektiğini devletin düzenlememesi gerektiğini, bu ayıplı durumdan Türkiye'nin geç de olsa kurtulacağını söyledi. Türkmenoğlu, 2002 yılından beri AK Parti iktidarlarının kadınlar için pozitif düzenlemeler yaptığını, bunları yapmaya da devam edeceğini kaydetti. Konuşmaların ardından teklif kabul edildi. Teklife göre, Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri bakanlar, TBMM Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise tayyör veya ceket ve pantolon giyecek. Teklifte, İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirilmesi'' de yer alıyor.