-Genel Kurulda "pantolon yasağı" kalkıyor TBMM (A.A) - 06.10.2011 - Kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkan veren düzenleme Anayasa Komisyonunda kabul edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başkanlığında toplanan Komisyon, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül'ün verdiği İçtüzük değişikliği teklifini görüştü. Tüm parti milletvekillerinin destek verdiği teklif, kısa süren görüşmenin ardından kabul edildi. Teklif, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkan tanıyor. İçtüzük'ün ''kıyafet'' ile ilgili 56. maddesinde değişiklik yapan teklif, verilen bir önergeyle ''Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri bakanlar, TBMM Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyer ve kravat takar; kadınlar ise tayyör veya ceket ve pantolon giyer'' şeklinde değiştirildi. Teklifte, İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirilmesi'' de yer alıyor.