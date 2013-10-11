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Politika

Genel Kurul’da 139 milletvekili bulunamadığı için ‘Uludere’ Komisyonu kurulamadı

TBMM Genel Kurulu'nda Uludere Araştırma komisyonu'nun kurulamaması üzerine Sırrı Sakık, 'kimse Roboski'de olup bitenlerden dolayı özür dilemiyor' dedi

11 Ekim 2013 19:46

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Genel Kurul Salonu’nda 139 milletvekili bulunamadığı için ‘Uludere Araştırma Komisyonu” kurulamadı. BDP’nin, savaş uçaklarının bombardımanda hayatını kaybeden 34 vatandaş ve perde arkasındaki olayların araştırılması için verdiği önerge oylanamadı. Oylama için gerekli olan “karar yeter sayısı” bulunamadı. Meclis iç tüzüğü, oya sunulan konu için salt çoğunluk arıyor. Oturumu yöneten Sadık Yakut, Uludere Araştırma Komisyonu kurulmasını öngören BDP Grubunun öneresi için Genel Kurul’da üç kez oylama yaparak karar yeter sayısı aradı. Ancak, üçüncü oylamada da 139 milletvekili bulunamadı.

Bunun üzerine, Yakut, “Yapılan üçüncü oylamada da karar yeter sayısı bulunmadığından, sözlü soru önergeleriyle, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 22 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum” dedi. BDP’nin Araştırma önergesi üzerinde Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

 

653 gündür aileler adalet mücadelesi veriyor

 

“Bu savaş tezkeresi içindir ki onay verdiniz, o savaş uçakları Roboski'de 34 tane masum insanı paramparça etti. Altı yüz elli üç gündür bu insanlar, hâlâ hak, hukuk, adalet mücadelesi için aileler sokakta. Dönüp geçmişten dolayı özürler dileniyor ama bugün yapılan şeylerden dolayı, kimse Roboski'de olup bitenlerden dolayı özür dilemiyor. Allah da biliyor, devlet de biliyor, Başbakan da biliyor, siz de biliyorsunuz ki Roboski'de yolculuğa çıkan o Kürt çocuklarından, Kürt halkından devletin haberi vardı ve oradaki güvenlik güçleri, oradaki tugay haberdardı ve paydardı. Giderken siparişler verildi Roboski'de ailelere ‘Gelirken bize sigara getirin, gelirken bize çay getirin, şu ihtiyaçlarımızı…’ Ama buralardan talimatlar verildi 34 insan yaşamını yitirdi. Dönün bakın, Roboski orada duruyor.”

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