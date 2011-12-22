-Genel Kurul haftaya çalışmayacak TBMM (A.A) - 22.12.2011 - TBMM Genel Kurulu, haftaya çalışmayacak. AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için grup önerisini TBMM Genel Kurulu gündemine getirdi. Grup önerisinin lehinde ve aleyhinde söz alan milletvekilleri, Fransa'da kabul edilen teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, acıların karşılıklı olduğunu ifade ederek, ''Evet yaşanmıştır, iki taraflı yaşanmıştır. Müslüman, gayrimüslim hepsi bizim yurttaşımız, acı çekmiş, zarar görmüştür. Bunlar doğrudur ama bir ırka bir dini gruba karşı önceden planlanmış sistematik bir imha mekanizması yani soykırım tanımı söz konusu değildir'' diye konuştu. Koç, konunun Senato'da gündeme geleceğini anımsatarak, senatoda daha akil, iki ülke arasındaki ilişkileri tarihsel derinliği içinde değerlendirebilecek, boyutlu, derinlikli düşünecek kişilerin bulunduğunu söyledi. ''Mecliste niye böyle oldu?'' diye soran Koç, ''Üstüne bakın, altını düşünün. Fransa Cumhurbaşkanı, bir saygın ülkenin Cumhurbaşkanıdır ama siyasi karikatür olmaktan öteye gidememektir. Gerek kendi ülkesinde gerek Avrupa kamuoyunda bir siyasi karikatür olarak görülmektedir. Arkasında beyefendinin iradesi olan 500 bin organize olmuş, Ermeni kökenli Fransız yurttaşın oyunu ipoteklemeye dönük bir basit girişimin mimarıdır'' dedi. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de Fransız parlamentosunun kararını şiddetle kınadıklarını söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat da ''Türkiye aleyhine alınan bu elim kararı kınıyorum'' dedi. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da Fransa'nın bu kararı alırken kendi arşivlerini, ABD ve diğer ülkelerin arşivlerini araştırmadığının görüldüğünü ifade ederek, ''Ermenileri yok edecek olsaydık, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde de Ermeniler vardı; 900 yıl bekledikten sonra Ermenileri yok etmeye çalışmazdık'' diye konuştu. Halaçoğlu, belgelere göre, Anadoluda Sevk ve İskan Kanunu çerçevesinde Suriye'ye gönderilenlerden 500 kişilik kafilenin Erzurum-Erzincan arasında, Diyarbakır'dan Halep'e gönderilen 2 bin kişilik Ermeni kafilesinin, Dersim bölgesinde iki kafilenin, Diyarbakır bölgesinde kamplarda bulunan 700 kişilik Ermeni'nin alınarak katlediliğini ifade ederek, ayrıca 37-40 bin Ermeni'nin hastalıktan öldüğünü söyledi. Halaçoğlu, 1915'de Ermeni kafilelerine saldıranların, Divanı Harp'te mahkum edildiğine yönelik belgelere işaret etti. Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, temel kanun olarak görüşülecek. Tasarının bugün yasalaşmasının ardından Genel Kurul, Türkiye ile Almanya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması'nı görüşecek. Tasarıların görüşmelerinin uzaması halinde Genel Kurul yarın da toplanacak. TBMM Genel Kurulu, gelecek hafta ise çalışmayacak.