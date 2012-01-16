-Genel Kurul çalışmaları sanal aleme taşınıyor TBMM (A.A) - 16.01.2012 - Kudret Topçu - TBMM Genel Kurulunun çalışmaları, sosyal paylaşım siteleri ''twitter'' ve ''facebook'' üzerinden de takip edilebilecek. TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurul çalışmalarının vatandaşlara iletilmesi amacıyla ''twitter'' ve ''facebook''ta ''tbmmgenelkurulu'' adıyla hesap açtıklarını söyledi. Uygulamanın yarın saat 15.00'te TBMM Genel Kurulunun toplanmasıyla devreye gireceğini ifade eden Neziroğlu, bunun için bir uzmanın görevlendirildiğini bildirdi. Neziroğlu, uzmanın Genel Kurul çalışmalarının her anını ''twitter''a ve ''facebook''a gireceğini belirterek, şunları kaydetti: ''Örneğin bu hafta Genel Kurulda Çek Kanunu ile ilgili tasarının görüşülmesi planlanıyor. Bu kanun bir çok kişiyi ilgilendiriyor. Uzman arkadaşımız, kanunun görüşülmeye başlanıp başlanılmadığını, hangi maddesinin ele alındığını, ne gibi önerge verildiğini anında twitter'a girecek. Bunun yanında gündemdışı konuşma yapan milletvekilleri ile varsa buna hükümet adına cevap veren bakanı da girecek. Meclis TV'nin yayınları saat 19.00'dan sonra sona eriyor. Televizyon saati kesildikten sonra bir nevi twitter ve facebook'tan canlı yayın devam edecek. Bizim hedefimiz mümkün olduğunca Meclis çalışmalarını şeffaflaştırmak ve halka açmaktır.'' İrfan Neziroğlu, ''fecebook'' hesabından bilgilendirmenin yanı sıra ''Meclis TV'' yayınları ile fotoğraf ve video görüntülerine de yer verileceğini söyledi.