T24 LogoT24 Logo
Politika

Genel Kurul çalışmaları sanal aleme taşınıyor TBMM (A.A)

16 Ocak 2012 19:08

-Genel Kurul çalışmaları sanal aleme taşınıyor TBMM (A.A) - 16.01.2012 - Kudret Topçu - TBMM Genel Kurulunun çalışmaları, sosyal paylaşım siteleri ''twitter'' ve ''facebook'' üzerinden de takip edilebilecek. TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurul çalışmalarının vatandaşlara iletilmesi amacıyla ''twitter'' ve ''facebook''ta ''tbmmgenelkurulu'' adıyla hesap açtıklarını söyledi. Uygulamanın yarın saat 15.00'te TBMM Genel Kurulunun toplanmasıyla devreye gireceğini ifade eden Neziroğlu, bunun için bir uzmanın görevlendirildiğini bildirdi.  Neziroğlu, uzmanın Genel Kurul çalışmalarının her anını ''twitter''a ve ''facebook''a gireceğini belirterek, şunları kaydetti: ''Örneğin bu hafta Genel Kurulda Çek Kanunu ile ilgili tasarının görüşülmesi planlanıyor. Bu kanun bir çok kişiyi ilgilendiriyor. Uzman arkadaşımız, kanunun görüşülmeye başlanıp başlanılmadığını, hangi maddesinin ele alındığını, ne gibi önerge verildiğini anında twitter'a girecek. Bunun yanında gündemdışı konuşma yapan milletvekilleri ile varsa buna hükümet adına cevap veren bakanı da girecek. Meclis TV'nin yayınları saat 19.00'dan sonra sona eriyor. Televizyon saati kesildikten sonra bir nevi twitter ve facebook'tan canlı yayın devam edecek. Bizim hedefimiz mümkün olduğunca Meclis çalışmalarını şeffaflaştırmak ve halka açmaktır.'' İrfan Neziroğlu, ''fecebook'' hesabından bilgilendirmenin yanı sıra ''Meclis TV'' yayınları ile fotoğraf ve video görüntülerine de yer verileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24