-Genel Kurul çalışma saatleri değişiyor TBMM (A.A) - 26.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti grup başkanvekillerinin verdiği TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifi kabul edildi. Teklife göre, Genel Kurulda, Danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmayacak. Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilecek. TBMM'de ihtisas komisyonları, bakanlıklara paralel olarak yeniden belirleniyor. Anayasa, Adalet, AB Uyum, İçişleri, İnsan Haklarını İnceleme, Dilekçe, Dişişleri, KİT, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Milli Savunma, Milli Eğitim, Kültür Turizm, Gençlik ve Spor komisyonlarının yanı sıra; ''Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu'', ''Ekonomi, Kalkınma Plan ve Bütçe Komisyonu'', ''Gümrük ve Ticaret'', ''Çevre, Şehircilik, Orman ve Ulaştırma'', ''Gıda, Tarım ve Hayvancılık'', ''Bilim, Sanayi, Teknoloji ve Enerji'', ''Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sağlık'' komisyonları da faaliyet gösterecek. Komisyonlarda söz almada öncelik Komisyon üyelerinin olacak. Söz,istem sırasına göre verilecek. Komisyon Başkanı ve Hükümet temsilcisi, söz sırasına bağıl olmayacak. Komisyonca çağrılmış uzmanlara, Komisyon Başkanı gerekli gördüğü zaman söz verebilecek. Komisyon üyeleri, her madde için ancak birer değişiklik önergesi verebilecek. Komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak. Tasarı, teklif ve KHK'lerin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını Hükmet veya teklif sahipleri isteyebilecek. Bu istemler üzerinde Komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5'er dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek. Genel Kurul, işaret oyuyla karar verecek. Bu istemler her haftanın ilk çalışma günü bir tane olmak üzere Başkanlığın sunuşlarından sonra okunacak. -Genel Kurulun çalışma saatleri değişiyor- Teklifle, Genel Kurulun çalışma saatleri de yeniden düzenleniyor. Genel Kurulun, 15.00-19.00 olan çalışma saatleri, 14.00-20.00 olarak değiştiriliyor. Hükümet, konuşmalara 10 dakikayı geçmemek üzere cevap verebilecek. Genel Kurulda, Başkan, görüşülen gündemle ilgisi olmayan acil bir konu hakkında, 'pek kısa bir sözü olduğunu' belirten üyelere, bir birleşimde toplam 10 dakikayı geçmemek üzere yerinden 1'er dakika izin verebilecek. -Usul hakkındaki görüşmeler- Teklifle, usul tartışmaları konusunda da değişiklik yapılıyor. Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya TBMM'nin çalışma usullerine uymaya davet gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulacak. Bu yolda bir istemde bulunulursa, Başkan usul hakkında bir görüşme açabilecek. Başkan'ın görüşme açmama tutumuna karşı istem sahibi direnirse, Genel Kurul bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar verecek. Usul hakkındaki görüşmede 5'er dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte en fazla birer kişiye söz verilecek. -Genel Kurula döviz, pankart getirilemeyecek- Genel Kurulda, söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak, döviz ve pankart getirmek, çalışma düzenini bozucu herhangi bir materyali Genel Kurul salonunda bulundurmak ve bu türden hareketlerde bulunmak yasaklanıyor. Kınama cezası gerektiren haller içine, ''Genel Kurula çalışma düzenini bozucu döviz, pankart ve materyal getirmek'' de ekleniyor. Değişiklik önergeleri, aykırılık sırasına göre okunup işleme konulacak. 5'ten fazla imzalı önergelerde ilk 5 imza okunacak, önerge tutanağa eklenecek. Sözlü soruların cevaplandırılması için Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluluklar hariç olmak üzere, haftada 2 saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurulun onayıyla belirli bir gün ayrılabilecek. Genel görüşme açılması; Hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilecek. Bu istem derhal gelen kağıtlar listesine alınacak, verilen önergenin metni 500 kelimeden fazlaysa, istek sahibinin bu kelime sayısını geçmemek üzere vereceği özeti üyelere dağıtılacak ve hükümete bildirilecek. Genel Kurulda ayrıca okunmayacak. Meclis Araştırması öneresinin kısa özeti üyelere dağıtılacak, Genel Kurulda okunmayacak. İşaretle oylamada karar yeter sayısının mevcut olup olmadığının tespiti en az 15 milletvekilinin ayağa kalkması veya yazılı istemde bulunulması halinde yerine getirilecek. Teklifle, ihtisas komisyonlarıyla ilgili düzenlemesinin, 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.