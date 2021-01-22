Genel-İş: Yoksul sayısı 17.2 milyona çıktı; çalışan yoksulların sayısı 7.7 milyonu geçti

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de yoksul sayısı son iki yılda yüzde 8.4 arttı. 2017 yılında 15 milyon 864 bin kişi olan yoksul sayısı, 2019 yılında 1 milyon 343 kişi daha artarak 17 milyon 207 bin kişiye çıktı. Yoksulluk oranıysa yüzde 21.3’ü buldu.

Sözcü'nün aktardığına göre raporda yoksullukla ilgili şu bilgilere yer verildi: "2019 yılında nüfusun yüzde 33.6’sı iki günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek ihtiyacını karşılayamadı. Yine nüfusun yüzde 29.7’si beklenmedik harcamalarını karşılayamazken yüzde 19.2’si de 2019 yılında ev içinde ısınma ihtiyaçlarını karşılayamadı.”

Çalışan yoksulluğu patladı

Salgın döneminde çalışan yoksul sayısı ise 7.7 milyonu geçti. İşçilerin çalıştığı halde ‘insanca’ yaşayabileceği bir gelir elde edemediği için temel gereksinimlerini karşılayamama durumuna ‘çalışan yoksulluğu’ denildiği belirtilen raporda, “Türkiye’de 2017 yılında 3 milyon 493 bin çalışan yoksul var iken bu sayı 2019 yılına yarım milyon artarak 3 milyon 999 bin kişiye çıktı. 2019 yılında çalışan yoksulların oranı yüzde 14.4’ü buldu. Çalışan yoksul sayısına, salgın ile birlikte kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğine mahkum edilen yaklaşık 3 milyon 737 bin 831 kişiyi de eklediğimizde bu sayının 7.7 milyondan fazla olduğunu söyleyebiliriz” denildi.