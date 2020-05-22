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Koronavirüs

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

22 Mayıs 2020 22:57

İstanbul’daki Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, Koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle vefat etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, Covid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Opr. Dr. Uğur Ertuğrul’a ve görevi gereği hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

İstanbul Tabip Odası da Uğur Ertuğrul için taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Uğur ERTUĞRUL’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz."

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