"Genel başkan yetiştirmek görevim" diyen Kılıçdaroğlu: Adayların önünü kesmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim görevlerimden birisi de yeni genel başkan adaylarını yetiştirmektir. Hiç kimsenin genel başkan adaylığı önünü kesmedim, kesmeye de niyetim yok” dedi.

CHP lideri İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu 24 Haziran gecesi hakkında şunları söyledi:

“Eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak bunun sorumlusu biziz. Hiç başka bir yerde sorumlu aramaya gerek yok. O gece belki daha iyi yönetilebilirdi. Yönetilmedi. Benim kalkıp da, ‘Ben iyi yaptım. O kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım’ diye kısır bir tartışmanın içine girmemin hiçbir mantığı yok”

Genel başkanlık yolunda kimsenin önünü kesmediğini belirten CHP lideri şöyle devam etti:

“Benim görevlerimden birisi de yeni genel başkan adaylarını yetiştirmektir. Hiç kimsenin genel başkan adaylığı önünü kesmedim kesmeye de niyetim yoktur. En tipik örneği, son kurultayda imza verenler oldu, vermeyenler oldu. Biz 100 belediye başkan adayı belirledik, bunların içinde kurultay olsun diye imza atanlar da vardı. Ayrım yapmadım. İmza sayısı fazla görülsün diye birden fazla notere gidip imza atanlara sadece itiraz ettim. Yani sahtekârlık yapanlar, sahtekârlık yapanın partide yeri yoktur.”

İnce’nin ismi yükselmeye başlamıştı

1 Kasım 2015’te yüzde 25.3 oranında oy alan CHP’nin 24 Haziran’da 22.6’da kalmasının ardından partide Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiği yönünde sesler yükselmeye başlamış, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultayla genel başkanlığa getirilmesi yönünde görüşler de dile getirilmişti.

Daha sonra CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler topladıkları delege imzalarını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için yeterli sayıda imza toplandığını ifade ederken, imzaların teslim edilmesinin hemen ardından, “Yeterli imza yok” diye açıklama yapan genel merkez kurultay yapılmayacağını duyurmuştu.