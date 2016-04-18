Özdağ: Bahçeli 2018’i beklerse Erdoğan baskın seçime gider, MHP baraja takılır

MHP genel başkan adaylığını Rize’de açıklayan Ümit Özdağ, parti içinde krize yol açan kurultay sürecine ilişkin olarak, "Devlet Bahçeli 2018'i bekler, kongre olmazsa Tayyip Erdoğan erken genel seçim sürecini başlatır ve MHP’yi baraj altı bırakma politikası izler" dedi.

Sözcü'den Nil Soysal'ın sorularını yanıtlayan (18 Nisan 2016) Ümit Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

- Cumhurbaşkanı’nın memleketinde yaptığınız resmi açıklamayı, bir erken genel seçim için Özdağ’ın ilk durağı diye de yorumlayabilir miyiz?

Adaylığımı Rize’de açıklamamın nedeni, Başbuğ Türkeş’in “Rize’den bir milletvekili çıkardığımız zaman Türkiye’de iktidar oluruz” şeklindeki açıklamasıdır. MHP iktidara gelmek zorunda…

- Mahkemenin verdiği kayyum kararını tam olarak nasıl yorumluyorsunuz? MHP’nin dönüm noktası diyebilir misiniz?

Türkiye’de hukuktan ne kaldı ise onu yakaladık.

- MHP’deki kurultay satrancında kim mat olur? Ve eğer Yargıtay yürütmeyi durdurma kararı alırsa ne olur?

Kurultay’da MHP’yi yüzde 10-15 bandında tutan politikalar mat olacak. Ancak Yargıtay’ın icranın ertelenmesi kararı almasının hukuk açısından olduğu gibi siyasi sonuçları da felaket olur…

- Kurultay için Koray Aydın bu ay, Sinan Oğan da mayıs diyor. Sizin öngörünüz nedir?

Ben de en kısa zamanda yapılmasını diliyorum. 8 Mayıs’ta Olağanüstü Kongre, 21 Mayıs’ta Genel Başkan’ın seçilmesi.

- Kurultay sayın Bahçeli’nin dediği gibi 2018’de olursa ve bu tarih hiçbir şekilde öne çekilemezse ne olur?

Erdoğan erken genel seçim ile MHP’yi baraj altına itmek isteyecektir. Kongre yapılması, parlamenter rejimin ve milli-üniter devletin korunması anlamına gelmektedir.

- İstifanızın ardından da sorduğum soruyu yinelemek istiyorum. Sayın Bahçeli ile hiçbir araya geldiniz mi?

Hayır. Bana ve Yusuf Halaçoğlu’na çok sert tepkiler verildi. İkimizin de bütçe konuşmaları iptal edildi. Grup toplantılarına davet edilmiyoruz. “Diyarbakır’a niye gittiniz?” diye soruldu. Özetle gerilim politikası izleniyor.

"Erkek partisi görünümünden kurtulmalıyız!"

- Ümit Özdağ genel başkanlığındaki bir MHP’de, kaybedilen oyların geri alınması için öncelikli eylem planınız ne olacak?

MHP’nin sadece kaybettiği oylara değil kendisine iktidar yolunu açabilecek seçmen kesimine ulaşması lazım. Genel başkan ölümden ölüme değil başarısızlık durumunda değişmeli. Genel başkan, partiyi proje üreten demok- ratik kurumlarla güçlendirmelidir. Divan ve MYK beyin fırtınası alanları olmalıdır. Teşkilatlar siyaset üretimine katılmalıdır. MHP erkek partisi görünümünden kurtulmalı. Kadınlara ulaşamayan bir partinin iktidar şansı yoktur. 50 senelik birikimimizi, eski il ve ilçe başkanlarını teşkilatlar içinde aktif hale getirmeliyiz. Ve milyonlarca gerçek üyeye ulaşmalıyız. Sokaklara çıkmalı, girmediğimiz cadde, meydan bırakmamalıyız.

"Aramızda tatlı bir rekabet var"

- Genel başkanlık yarışına katıldıktan sonra diğer adaylarla bir araya geldiniz mi?

Değişik vesilelerle bütün arkadaşlarımızla telefon görüşmelerimiz oldu. Aramızda rekabet var ancak bu tatlı bir rekabet. Ben genel başkan olursam onları başkanlık divanında görmekten onur duyarım. Bu kadar güçlü genel başkan yardımcılarının olduğu bir divan partiyi iktidara taşır. Önümüzdeki süreçte de aramızda gerginlik olmasına izin vermeyiz. Gerilim üretmeye çalışanları da aşarız. Bu kurultaydan çok güçlü bir MHP çıkacak.