'Genel af demiyoruz ama silahları teslim edenler hakkında karar verilir'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “Süreç yürüyor, daha iyi yürüsün. Terör 9 aydır yok, terör bitsin, silahlar teslim edilsin, biz de üzerimize düşeni yapacağız dedi. Bunu af olarak nitelemiyoruz ama dünyanın her yerinde çözüm süreçleri sonuçta silahların teslimin sonrasında o insanların geleceği ile ilgili kararları getirir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani ile görüşmek üzere gittiği Diyarbakır’da yaptığı konuşmada kullandığı “Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz” ifadeleri, “genel af mı geliyor?” sorusunu da gündeme getirdi.

Başbakan’ın sözlerine Habertürk TV'de katıldığı bir televizyon programında açıklık getiren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “Başbakan'ın o konuşması hakkında çok çalıştık. Çözüm sürecinin özü şu; terör bitecek, silahlar teslim edilecek, ondan sonra da siyaset grubu gerekeni yapacak. Siyaset grubunun gerekeni yapması boyutunda; eve dönüşler, siyasete kaltılma, cezaevlerindekilerin durumu, daha doğrusu içeride ve dışarıdaki terörle ilgili unsurların, o insanların tekrar hayata kazandırılması, evlerine dönüşü, rehabilitasyonu her şey bunun içinde. Başbakanımız bugün bunu açıkça ifade etti aslında. Süreç yürüyor, daha iyi yürüsün. Terör 9 aydır yok, terör bitsin, silahlar teslim edilsin, biz de üzerimize düşeni yapacağız dedi. Bunu af olarak nitelemiyoruz ama dünyanın her yerinde çözüm süreçleri sonuçta silahların teslimin sonrasında o insanların geleceği ile ilgili kararları getirir. Çözüm sürecinin sonunda o kararlerin verilmesi tabiidir. Bugün Başbakan'ın söylediği odur” dedi.

Kürdistan kelimesini tartıştık

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasında ilk kez kullandığı “Kürdistan” ifadesiyle ilgili bir soru üzerine "Kürdistan kelimesini kullanıp kullanmamayı tartıştık ve bugün kullanıldı" diyen Beşir Atalay, Barzani'nin Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetiminin başkanı olduğunu hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: Bu ifade, uluslararası alanda kullanılıyor ama Türkiye'de kullanmayalım gibi söylemler vardı, bugün burada hepsi kullanıldı, bütün sınırları aşıp gidiyoruz, Türkiye rahatlıyor ve çözüm süreci yürüyor."