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Kültür-Sanat

Gênco: İlk Kürt süper kahraman

Gênco, !f İstanbul'da gösterilecek

10 Şubat 2017 00:56

Diyarbakır’da vejetaryen kafe işletirken sahip olduğu süper güçleri geliştiren 'Gênco'nun hikâyesini anlatan film !f İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor.

Evrensel’de yer alan habere göre, Ali Kemal Çınar üçüncü uzun metraj filmi Gênco’da bir Kürt süper kahramanın hikayesini anlatıyor. !f İstanbul’da gösterilecek olan film, Diyarbakır’da vejetaryen kafe işletirken süper güçlere kavuşan bir adamın hikâyesini anlatıyor.

Filmin hikâyesi

Ali Kemal daha beş yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler verir. Ama verilen bu güçler sınırlıdır. Kendisine verilen bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır.

Ali Kemal arkadaşıyla birlikte vejetaryen bir kafe işletir. İşleri gittikçe kötüye gider. Ali Kemal’in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürür. Bu durum Ali Kemal’i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz. Daha önce kendisine yardım eden Salih, bir gün kapısını çalar. Kız kardeşine yardım etmesini ister. Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih’e yardımcı olamaz.

Salih bu durumun üstüne gider ve birlikte Ali Kemal’in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar.  Geçen yıl Keş!f jürisi tarafından ödüllendirilen Ali Kemal Çınar, yine kendi yazıp, oynayıp ve yönettiği yeni filmiyle izleyicisini bekliyor. 

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