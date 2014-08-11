Genco Erkal'ın tiyatrosuna saldırı düzenlendi

Genco Erkal'ın açık hava sahnesine dönüştürdüğü Ali Paşa Hanı'ndaki tiyatro kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın 2013 Mayıs ayından bu yana Dostlar Tiyatrosu'nun 'Yaşamaya Dair-Bursa Cezaevi'nden Mektuplar' adlı oyununu sahnelediği Ali Paşa Hanı'nda seyirciler için yapılan platformlar parçalandı, seyirci bölümü kullanılamaz hale getirildi.

Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen saldırıyla ilgili şikayetçi olan Genco Erkal, yaptığı açıklamada, şüphelerin öz kardeşi üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Türkiye'nin ilk tarihi açık hava tiyatrosu olma özelliğine sahip Ali Paşa Hanı, Anıtlar Kurulu ve Fatih Belediyesi'nin izni ile tiyatro olarak kullanılıyor.



Eylül başından itibaren yeniden oyun sahnelemeyi düşünen Genco Erkal, aynı zamanda tiyatronun yöneticiliğini de yapıyor. 'Yaşamaya Dair'in Ali Paşa Hanı'nda sahnelenebilmesi için parçalanan kısımların onarılmasına başlandı.