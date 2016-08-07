Genco Erkal'ın 'Nazım ile Brecht' oyununun gösterimleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Genco Erkal’ın İstanbul Kadıköy Lisesi’nde sahnelediği Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht adlı oyunun gösterimleri, 15 Temmuz sonrası alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'nun İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki tarihi Mahmut Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği açık hava tiyatrosu, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle iptal edildi. Sözcü’den Fırat Tur’un haberine göre, Kadıköy Lisesi bahçesinde Ağustos ayı boyunca haftanın üç günü sahnelenecek olan, Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği ve oynadığı Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht adlı oyunun gösterimleri kaldırıldı. Kadıköy Lisesi Okul Aile Birliği, Dostlar Tiyatrosu'na gönderdiği bir yazı ile etkinlik için yapılan sözleşmenin yasal zorunluluktan dolayı fesih edildiğini duyurdu.

Gerekçe güvenlik

Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22.07. 2016 tarihli Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri konulu yazısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 28.07.2016 tarihli ve 8038525 sayılı yazılarına istinaden sözleşmeyi fesih ettiğini belirterek, “Ülkemizde yaşanan terör olayı neticesinde kurumumuz ve kişilerin güvenliği açısından uygulanması ve uyulması gereken tedbirlere göstermiş olduğunuz anlayış ve hassasiyete teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Açık hava tiyatrosu

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, uzun uğraşların ardından Kadıköy Lisesi'nin bahçesinde yer alan, Mermer Konak olarak da bilinen Mahmut Paşa Konağı'nı açık hava tiyatrosu olarak açtı. Erkal, Tülay Günal ile birlikte rol aldığı “Güneşin Sofrasında-Nazım ile Brecht” adlı oyunu Ağustos ayı boyunca haftada üç gün burada sahneleyecekti.

İki ünlü edebiyatçı Güneşin Sofrasında buluşuyor

Oyun, 20. Yüzyıl edebiyatının iki önemli ismi Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht'i Güneşin Sofrasında buluşturuyor. Bir müzikal söyleşi tadındaki eserde, aralarında Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Timur Selçuk, Cem Karaca, Edip Akbayram gibi isimlerin de bulunduğu usta müzisyenlerin besteleri de yer alıyor.