Genco Erkal'ın Kurban Bayramı tweeti tepki topladı

Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın kişisel sosyal medya hesabından "Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı.Benden uzak olsun" mesajı tartışma yarattı.

Paylaşıma tepki gösteren Twitter kullanıcılarının #ÖzürDileGencoErkal etiketi de TT(Trend Topic) listesinin 3. sırasında yer alıyor.

Usta tiyatrocu, daha sonradan mesajının son kısmını silerek "Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram. (Son tweetimin bundan sonraki cümlesini siliyorum. Maksadı aşan bir ifade olmuş)" şeklinde yeni bir mesaj yayınladı.

Geçen sene kurban bayramında da şarkıcı Leman Sam'ın 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor' tweeti çok konuşulmuştu.