Genco Erkal'dan sahnede "Darbeye Hayır" pankartı

Genco Erkal’ın, açık hava tiyatrosuna dönüştürdüğü tarihi Mahmut Muhtar Paşa Konağı’nın bahçesinde sahnelenen yeni oyunu “Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht” galasında da büyük alkış aldı.



21 Temmuz 2016, Perşembe akşamı, Leman Sam, Özgür Çevik, Alper ve Pınar Saldıran, Arif Erkin, Şebnem Özinal, Tijen Par, Tilbe Saran gibi ünlü isimlerin ve tiyatroseverlerin katılımıyla gerçekleşen galada; Genco Erkal ve Tülay Günal izleyenleri “Darbeye Hayır” pankartı ile selamladı.

evrensel'in haberine göre; Genco Erkal; yeni müzikli oyunu “Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht”le, Mahmut Muhtar Paşa Konağı’nın bahçesinde galaya katılan misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.



Usta oyuncu, yeni oyunu ve açık hava tiyatrosuna dönüştürdüğü yeni sahnesiyle izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.



Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyuna; piyanoda Yiğit Özatalay, viyolonselde Deniz Doğangün, klarnet ve saksofonda Çağdaş Engin eşlik ediyor.

“Güneşin Sofrasında - Nâzım ile Brecht” oyunu; her hafta perşembe, cuma ve cumartesi akşamları Moda Caddesi üzerindeki İstanbul Kadıköy Lisesinin içinde bulunan tarihi Mahmut Muhtar Paşa Konağı’nın bahçesinde izlenebilir. Başlama saati 21.00 olan oyuna ait biletler; Biletix’ten ve mekanın gişesinden temin edilebilir.