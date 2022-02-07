Genco Erkal: Yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023’ü göremeyesiniz" yazdı.
Genco Erkal, iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek, gelen zamlara tepki gösterdi. Erkal'ın soyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023’ü göremeyesiniz."