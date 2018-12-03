Genco Erkal yanıtladı, Nazım Hikmet iyi bir baba mıydı?

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’nun “Nazım Hikmet iyi bir baba mıydı” sorusunu yanıtladı.

Ünlü şairin oğlu Mehmet Nazım’ın babasına ‘kırgın’ öldüğü iddiasına cevap veren Erkal, ‘babalık’ konusunda da “Bunlar çok cümlelerle özetlenecek şeyler değil. Çünkü ben bu işin çok derinini biliyorum. Çok yönlü bir olay. Öyle dışarıdan bakıp hüküm veremezsiniz” yorumunda bulundu.

"Başka çaresi yoktu"

“Nazım’ın yaşadığı başka bir hayat. Dışarıdan bakıp hüküm vermek bence haksızlık” diyen Erkal, Nazım Hikmet’in ülkeyi terk etmek zorunda kalmasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Başka çaresi yoktu. Sabahattin Ali gibi onu da askere alacaklardı. Askeri okulu bitirmiş bir subayı, askerliğini yapmadı diye doğu sınırına götürüp kim vurduya gitmesini sağlayacaklardı…”

"Ayıyı bile oynatıyorlar ama..."

Beğendiği ‘iyi oyuncularla’ ilgili de konuşan Erkal, “Valla, çok başarılı oyuncularımız var. Üstelik mankenlikten gelip eğitimden bile geçmedikleri halde... Belki sahneye çıkarırsan bir şey yapamayabilirler. Çünkü sahnede konuşmak, sesini duyurmak başka bir şey. Çünkü tiyatro er meydanı. Biliyorsun ayıyı bile oynatıyorlar ama tiyatroda ayıyı oynatamazsın” dedi.

*Cengiz Semercioğlu’nun Genco Erkal ile yaptığı röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.