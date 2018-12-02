Genco Erkal: Şahan'ın espri anlayışını yadırgıyorum; aslında Cem'in…

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Şahan Gökbakar’ın filmlerine gitmediğini söylerken “Espri anlayışını yadırgıyorum, bana göre değil. Aslında Cem’in... Neyse şimdi söylemeyeyim” dedi.

Sanat hayatının 60, Dostlar Tiyatrosu’nun 50. yılını kutlayan Genco Erkal kariyerinin 88. oyunu “Merhaba”yla ilk kez dün akşam seyirci karşısına çıktı.

Oyun provası öncesi Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan Erkal’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Cem Yılmaz’ı nasıl buluyorsunuz?

- Cem Yılmaz çok yetenekli. Çok iyi bir oyuncu ve yönetmen. Devamlı kendini geliştiriyor. Sinemada ustalık yolunda, her seferinde biraz daha ileri gidiyor.

Cem Yılmaz’ın hep kıyaslandığı Şahan’ı (Gökbakar) nasıl buluyorsunuz?

Şahan’ın filmlerine gitmiyorum. Espri anlayışını yadırgıyorum, bana göre değil. Aslında Cem’in... Neyse şimdi söylemeyeyim.

Hemen frene basıyorsunuz abi. Ne olmuş Cem’e?

- Frene basıyorum çünkü onları kullanacaksın biliyorum. Tamam yetenekli çocuk dedim işte Cem için…

Geçenlerde Altan Erkekli de yaptığımız röportajda borçlarından bahsetti...

- Altan da tiyatronun çok kahrını çekti. Ankara Sanat Tiyatrosu’ndaydı. Rutkay Aziz buraya gelip sinema ve dizilere ağırlık verince bütün yük ona bindi. Yıllarca üç kuruşa çalıştı. Evlendi, çocukları oldu, sonra o da koptu. Öyle devam etmesine imkan yoktu.

Altan Abi’ye “Sizin gibi bir oyuncuya reklamda Ankaralı Turgut’la karşılıklı göbek atmak yakıştı mı” diye sordum.

- Öyle bir reklamda mı oynadı, onu bilmiyorum. Ama bak bunu bana hiçbir zaman söyleyemeyeceksin.

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