Genco Erkal ödülünü ÇYDD'ye verecek

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, dün akşam düzenlenen bir törenle Aydın Doğan Ödülü'nü aldı. Erkal 60 bin liralık ödülü, genel başkanlığını Ergenekon operasyonu kapsamında evi aranan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne vereceğini açıkladı.



Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen ödül töreni, sanatçı Genco Erkal'ın sanat yaşamı ve ödül töreninin tanıtımı hakkındaki video gösterimiyle başladı.



Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Ödülü'nün 13 yıldır kültür, sanat veya bilim alanında saygın, tanınmış, Türkiye ve dünyada önemli hizmetlerde bulunmuş kişilere verildiğini anımsattı.



Bu yılki ödülün konusunun "tiyatro" olarak belirlendiğini dile getiren Fetvacı, sanatların en eskisi olan tiyatronun, insanın var olduğu sürece ona ayna tutacak bir sanat dalı olduğunu vurguladı.



Türkiye'de tiyatronun zaman zaman siyasi ve ekonomik nedenlerle durgunluk dönemleri yaşadığını, ancak her zaman canlılığını koruduğunu ve toplumun yansıması görevini yerine getirdiğini belirten Fetvacı, ödülün bu yılki seçici kurulunun Doğan Hızlan, Orhan Alkaya, Lemi Bilgin, Cevat Çapan, Dikmen Gürün, Gencay Gürün, Özdemir Nutku, Turgut Özakman, Seçkin Selvi, Sevda Şener ve Ayşegül Yüksel'den oluştuğunu bildirdi.



İstanbul Valisi Muammer Güler ise ödülün Türk kültürüne büyük hizmetler sunduğunu ifade ederek, Doğan Grubu'nun eğitim alanındaki yatırımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.



Aydın Doğan ödüllerinin kurumsallaştığını belirten Güler, tiyatronun da yaşamın sahneye yansıması olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a ödülünü, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan verdi. İstanbul Valisi Güler ise Erkal'a 60 bin liralık çeki sundu.



’Ergenekon'un bugünkü dalgası her şeyi değiştirdi’



Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, kendisini, bu ödüle layık gören Aydın Doğan Vakfı'na ve seçici kurula teşekkür etti.



Bu akşamki konuşmasında çocukluğundan, babasından, dostlarından, yazarlardan, izleyicilerden ve büyük ustalardan bahsetmeyi planladığını anlatan Erkal, şöyle konuştu:



"Ancak öyle bir karanlık dönem yaşıyoruz ki... Birden bire bakıyorsunuz politika hayatın içine bütün ağırlığıyla giriyor. Hiçbir şey politikadan bağımsız düşünülemez. Bu nedenle 50 yıldır politik tiyatro yapıyorum. Ergenekon'un bugünkü dalgası her şeyi değiştirdi. Yapmayı düşündüğüm konuşmanın hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü bu başka bir şey. Şu bir gerçek ki, bu insanlar bu ülkede muhalefet istemiyorlar. Kesinlikle muhalefet istemiyorlar. Hepimizi belli bir cemaatin neferi yapmadan da rahat etmeyecekler. Bizi de rahat bırakmayacaklar."



60 bin TL'lik ödülü ÇYDD'ye verecek



Törene Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ı da davet ettiğini, ancak yaşananlardan çok derinden sarsılması ve hasta olması nedeniyle geceye katılamadığını anlatan Erkal, Saylan'ın aralarında olmasını çok istediğini belirtti.



Aydınlık geleceğe ulaşmada en büyük sorunun eğitim olduğunu dile getiren Erkal, "Ama nasıl eğitim? İnsana kul olmayı öğreten bir eğitim değil, kendi kaderini kendi çizen, özgün bir insan olmayı gerektiğine inandığım bir eğitim. Bu nedenle bu değerli ödülün onurunu kendime ayırıp, parasal yanını eğitime bağışlayacağım. Bu çeki Türkan Saylan'a vereceğim. Onun bu parayı en iyi şekilde değerlendireceğine inancım sonsuz. Yarın sabah evinde ziyaret ederek, bu çeki kendisine ulaştıracağım" diye konuştu.



Mini bir konserle sona eren törene, İstanbul Valisi Muammer Güler'in eşi Neval Güler, Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Begümhan Doğan Faralyalı, Altan Öymen, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Derya Sazak ve Güneri Civaoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş ve sanat dünyasından davetliler katıldı. (AA)