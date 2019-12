Genco Erkal New York'ta

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, "Marx Soho'da" isimli tek kişilik oyunda gösterdiği performansla New York'ta izleyicilerden tam not aldı.

"İnsanlarım", "Can" ve "Nazım Hikmet'in 100. doğum yılı kutlaması" için daha önce New York'a gelen Genco Erkal, bu kez de Amerikalı yazar Howard Zinn'in kaleme aldığı "Marx Soho'da" isimli ve kendisinin güncelleştirdiği Türkçe oyunda Karl Marx'ı canlandırarak Marx'ın yaşamını, aile ilişkilerini ve kapitalizmi eleştiren düşüncelerini sahnede büyüleyici bir dille seyircilere aktardı.

Genco Erkal'ın Amerikan gazetelerinden derleyip okuduğu haberlerin özellikle güncelliği ve yaşanan ekonomik krizi yansıtması açısından dikkat çektiği oyunda, öteki dünyadan izin alıp hayattayken yaşadığı Londra'nın Soho semtine kısa bir süreliğine dönmek isteyen Marx'ın yanlışlıkla New York'un Soho semtine gitmesi anlatılıyor.

New York'taki Türk toplumunun yoğun ilgi gösterdiği ve Genco Erkal'ın hem oynayıp hem yönettiği oyunun sonunda sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı. İzleyiciler daha sonra Genco Erkal'ı bizzat tebrik etmek için kulisin önünde bekledi.

"Burada çok kaliteli bir seyirci var"

Genco Erkal, kendisini bekleyen izleyicilerle sohbet etmesinin ve fotoğraf çektirmesinin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erkal, New York'a son 10 yılda beşinci kez geldiğini, ama son 5 yıldır da gelmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman burada oynamak çok büyük keyif, çünkü burada çok kaliteli bir seyirci var, her zaman onlara oynamaktan büyük keyif alıyorum, çünkü sahneden gelen lafları havada kapıyorlar, bizim için en önemli şey o tepkiyi alabilmektir, tiyatronun en büyük güzelliği zaten canlı olarak seyirciden o tepkiyi almak, bütün ince esprileri kavrayan bir seyirci karşısında oynamak çok hoş."

Başta oyundan çok küçük bir grubun hoşlanacağını düşündüğünü, ama yine de onlar ve kendisi için "Marx Soho'da"yı oynamaya karar verdiğini anlatan Erkal, "Ama bu global ekonomik krizin olması birden bire oyuna hayati bir önem kazandırdı. O isteklere cevap verebilmek için de oyunun içindeki bütün haberleri güncellemek durumunda kaldık" dedi.

Bu güncellemeyi Amerikalı yazar Howard Zinn'nin izniyle yaptığını kaydeden Erkal, oyunun 1. Körfez Savaşı sırasında yaklaşık 15 yıl önce yazıldığını, bu tarihten sonra yaşanan Irak ve Afganistan gibi uluslararası gelişmeleri de oyuna kattıklarını anlattı.

Güncellemelerle birlikte oyunun sanki bugün yazılmış kadar "taze" olduğunu söyleyen Erkal, "İzleyiciler de gazetelerden okuduklarını birden bire sahnede Marx'ın ağzından dinleyince bu çok etkili oluyor" dedi.

Oyuna aldığı tepkilerin Türkiye'de ya da başka bir ülkede aşağı yukarı aynı olduğunu ifade eden Erkal, bir soru üzerine, oyunu henüz Fransa'da sahneye koymadıklarını, Fransa'da "Sivas 93"ü oynadıklarını, 2010'da ise "Mark Soho'da" nın Avrupa turnesinin olacağını bildirdi.

Erkal, yeni projesinin Nazım Hikmet üzerine yeni bir uyarlama olduğunu belirterek, "Benim Nazım Hikmet çalışmalarımın 35. yıl dönümü oluyor, 'Nazım Hikmet'le 35 Yıl' diye bir şey yapmak istiyorum. 35 yıl içinde Türkiye'de neler değişti, nasıl değişti, Nazım Hikmet'in bu olaylara bakışını tek kişilik bir oyunda ele almak istiyorum" dedi. Genca Erkan, başka bir soru üzerine, oyun sırasında yorulmadığını belirterek, "Beni ayakta tutan bu, sahneye çıkmaktan çok büyük keyif duyuyorum" diye konuştu.

Organizatör Serdar İlhan

Oyunun New York'ta sahnelenmesini sağlayan Serdar İlhan da gazetecilerin soruları üzerine, Genco Erkal'ı ilk kez 1999 yılında New York'a getirdiklerini belirterek, "Dört, beş ay önce oyunu duyduğum zaman hemen kendisine telefon ettim, bu oyunu mutlaka Amerika'ya getirelim, ekonomik kriz anında tam da zamanı dedim, kendisi de 'Dur, önce Türkiye'de bir tutsun, ondan sonra geliriz' dedi. Tarihine karar verdik ve sağ olsun Genco Erkal bizi kırmadı, New York'a geldi" dedi.

İlhan, "New York'ta Marx'ın dönüşünü bu kadar heyecanla bekleyen seyirci çıkması çok güzel, yaklaşık 500'ün üzerinde bir seyirci vardı, çok güzel bir gece oldu" dedi.