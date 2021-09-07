Genco Erkal'ın sahne arayışına Çankaya Belediyesi'den yanıt geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına yanıt verdi. Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” adlı müzikli gösterisinin Anıt Park’ta sahneleneceğini duyuran Başkan Taşdelen, "Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal’ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızı Anıtpark’ta Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısı, Çankaya'da karşılık buldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” adlı müzikli gösterisinin, Çankaya Belediyesi'ne ait Anıt Park’ta sahneleneceğini duyurdu.

Başkan Taşdelen, “Pandemi döneminde zor günler yaşayan sanatçılarımızın yanında olduk. Tiyatro oyunlarını satın alarak sanatseverlerle buluşturduk. Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal’ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızı Anıtpark’ta Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Usta sanatçı Genco Erkal’ın, Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi "Şahdamarım", açık havada Çankayalılarla buluşacak. Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun, 11 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Anıtpark’ta sevenleriyle buluşacak. Dostlar Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunda ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak.