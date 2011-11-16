Genco Erkal, Enka'dan sesleniyor!

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Aziz Nesin'in öykü, şiir, masal ve taşlamalarından uyarlayarak usta Oyuncu Genco Erkal'ın sahneye koyduğu tek kişilik yeni Oyunu "Nereye Gidiyoruz?" / "Azizlikler"i; "23. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları" kapsamında ENKA İbrahim Betil Oditoryumu sahnesine taşıyor!Tüm yaşamı boyunca düşünceleri uğruna yılmadan mücadele veren bir aydının, Aziz Nesin'in gözünden ülkesini ve insanlarını tanımayı hedefleyen "Nereye Gidiyoruz?" / "Azizlikler"; ölümünün 15. yılında bu büyük gülmece ustasının gözünden ülkenin fotoğrafını çekiyor. Oyunla aynı zamanda; tüm yazılarında Karagöz, Ortaoyunu, Meddah gibi geleneksel gösteri sanatlarımızı, masallarımızı, anlatı geleneğimizle çağdaş sanatın sentezinin en etkileyici örneklerini veren Aziz Nesin'in, genç kuşaklara da tanıtılması amaçlanıyor. Genco Erkal; okuma alışkanlığının giderek azaldığı günümüzde Aziz Nesin'i tiyatro sanatı ile izleyiciye aktararak, izleyicileri, yazarı daha yakından tanımaya özendirmeyi de hedefliyor.Oyun aracılığıyla içinde yaşadığımız toplumun çelişkilerini ve çıkmazlarını vurucu bir dille yansıtan Genco Erkal; kendine has tarzıyla izleyenleri çok güldürecek olan bu çağdaş meddah gösterisinde, bir yandan da sorunlara tuttuğu ışıkla düşündürüyor. Oyunda, Aziz Nesin'in yıllar önce kaleme aldığı metinlerin güncelliği izleyenleri şaşırtırken, büyük yazarın gözlem ve değerlendirme başarısı bir kez daha ortaya koyuluyor."Nereye Gidiyoruz?" / "Azizlikler"in, yönetmenliğini ve sahne tasarımını Genco Erkal üstlenirken; Oyunun müzikleri mimar, müzisyen, tiyatro-sinema Oyuncusu Arif Erkin tarafından hazırlandı. Özlem Kaya'nın giysi tasarımını, Hakan Özipek'in ışık tasarımını gerçekleştirdiği Oyunda Karagöz tasvirleri Haluk Yüce tarafından yapılıyor.ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda koltuk sayısının sınırlı ve yerlerin numarasız olması nedeniyle, önceden rezervasyon yaptırılması öneriliyor. Dileyen katılımcılar, her etkinlik öncesi saat 19:00'da Taksim – Akm önünden kalkacak ücretsiz servis ile etkinlik merkezine ulaşabiliyorlar. Etkinlik bitiminde ise, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'ndan kalkacak servis, konukların Taksim – Akm'ye ulaşımını sağlıyor. Servisten yararlanabilmek için etkinliklerden en az iki gün önce ENKA ile bağlantıya geçerek rezervasyon yaptırılması yeterli.Bilet Fiyatı (ENKA Resmi Web Sitesinde): Tiyatro Oyunları: 20 TL